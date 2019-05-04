Filistinli gruplardan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına izin vermeyeceklerini ve halkı korumakta kararlı olduklarını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki halkımıza yönelik saldırılarına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Kanu, Filistinlilerin, kanlarının boşa akıtılamayacağı, İsrail'in saldırılarına izin verilmeyeceğini aktardı.

- "Gazze halkını korumakta kararlıyız"

İslami Cihad ise Filistin direniş gruplarının halkını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

İslami Cihad Sözcüsü Musab el-Berim, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, hangi şart altında olursa olsun halkını koruma ve işgalci İsrail'e karşı koyma görevinde kararlı." ifadesine yer verdi.

- Gazze-İsrail sınırında gerginlik artıyor

İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren abluka altındaki Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda da Filistinli bir genç şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı belirtilmişti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait mevzilere düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerini hedef alan silahlı saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuş, 51 kişi yaralanmıştı.

