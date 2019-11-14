Filistinli uzmanlar: Netanyahu siyasi krizi aşmak için Ebu'l Ata'yı öldürttü

GAZZE (AA) - REMZİ MAHMUD - Filistinli siyasi analist ve uzmanlar, İsrail'in İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'ya yönelik suikastının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi krizden çıkmasına hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürülmesi ve İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el Acuri'nin Şam'daki evininin hedef alınması, İsrail'in 7 yıl önce İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Ahmed Said el-Caberi'ye düzenlediği suikastten beri kapattığı kapıları tekrar açıp açmadığı sorusunu akıllara getirdi.

İsrail uzmanı Filistinli Adnan Ebu Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu suikastin zamanlaması rastgele değil tamamen seçimlerle ilgilidir. Tüm tahminler, bu suikastın Netanyahu'nun seçim propagandası olarak yapıldığına işaret ediyor." dedi.

Ebu Amir, Baha Ebu'l Ata yıllardır İsrail'in suikast listesinde olduğunu ancak Netanyahu'nun bu operasyonun zamanlamasını kendi siyasi amaçlarına hizmet etmesi ve bulunduğu krizi aşması için seçtiğini bildirdi.