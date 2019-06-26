MANAMA (AA) - Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin refahını sağlayacak her planı desteklediklerini belirtti.

Cedan, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın yıllardır Filistin meselesini desteklediğini ifade ederek, "Filistinliler için refah sağlayacak her planı destekliyoruz." dedi.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında geçen cumartesi günü açıklanan ekonomi paketinde, Filistin ile komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridoru inşası olduğu belirtilmişti.

Söz konusu pakette, 50 milyar doların yarıdan fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı kaydedilirken, geri kalanının ise Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörülmüştü.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon