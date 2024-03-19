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  4. Film gibi define avı! Deniz dibindeki 533 milyar TL’lik hazineyi robotlar çıkaracak

Film gibi define avı! Deniz dibindeki 533 milyar TL’lik hazineyi robotlar çıkaracak

19.03.2024 14:30
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Yüzyıllardır deniz altında olan San José isimli İspanyol gemisinin içinde, 533 milyar TL değerinde hazine bulunduğu keşfedildi. Deniz dibindeki geminin enkazının yeri, korsanlar ve ganimet avcıları sebebiyle gizli tutuluyor. Filmleri andıran olayda, 300 yıllık bir kalyonun batık enkazında gömülü olan milyarlarca TL değerindeki hazineyi, robot dalgıçlar çıkarmaya çalışacak. İşte detaylar...

Film gibi define avı! Deniz dibindeki 533 milyar TL’lik hazineyi robotlar çıkaracak

1708 yılında İngilizler tarafından batırılan İspanyol gemisi San José, altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Batık gemi enkazının Karayip Denizi yatağındaki son dinlenme yeri 2015 yılında keşfedildi, ancak korsanların ve hazine avcılarının denize açılmasını engellemek için gizli tutuldu.

Kolombiya'dan bir kurtarma ekibi, Nisan 2024’te mücevherleri bulmak için dalış yapmayı planlıyor. Enkaz, deniz seviyesinden 609 metre aşağıda, insan dalgıçların ulaşamayacağı kadar derinde. Bu yüzden bilim insanları, gemiyi yüzeye çekilmeye hazırlamak için aşağıya gönderebilecekleri bir robot ekibi oluşturuyor.

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ÜZERİNDE ANLAŞMAZLIK VAR

Devasa nakliye, uzun süredir devam eden uluslararası mülkiyet anlaşmazlığının merkezinde yer alıyor. Ancak Kolombiyalı yetkililer, "yerdeki tarihi ve arkeolojik bilgilere erişebilmek" için bu iddiaları artık bir kenara bırakıyor.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü müdürü Alhena Caicedo, "Kalyonun bir hazine sandığı olduğu konusunda ısrarcı bir görüş vardı. Biz hazineyi düşünmüyoruz. Alandaki tarihi ve arkeolojik bilgilere nasıl ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Sonunda Caicedo'nun ekibi onu, ziyaretçilerin "okyanusun dibinin tüm sırlarını" keşfedebilecekleri özel inşa edilmiş bir müzede sergilemeyi umuyor.

San José, Kolombiya'daki Karayip liman kenti Cartagena yakınlarında bir İngiliz filosu tarafından batırıldığında, İspanyol veraset savaşının finansmanına yardımcı olmak için değerli eşyalarla dolu olarak Avrupa'ya dönüyordu.

Ancak San José gibi çok az gemi kurtarıldı ve hiçbiri sıcak tropik sulardan kurtarılamadı. Caideco, "Bu çok büyük bir zorluk ve pek çok örneği olan bir proje değil. Bir bakıma öncüyüz." dedi.

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SU ALTI İNCELEMELER BİTTİKTEN SONRA ÇIKARILACAK

Ülkenin ordusu şu anda herhangi bir kurtarma girişiminde bulunmadan önce enkazın fotoğrafını çekecek, video çekecek ve haritasını çıkaracak su altı robotları geliştiriyor. Kurtarma operasyonu, geminin gerçek sahibinin kim olduğuna ilişkin uluslararası dava nedeniyle ertelendi.

Enkaz Kolombiya sularında bulunmasına rağmen İspanya, San José'nin kendi filosunun bir parçası olduğunu ve o zamanki imparatorluğundan döndüğünü savundu.

Enkazı bulduğunu söyleyen Amerikan kurtarma şirketi Sea Search Armada, Kolombiya'nın her türlü kârı paylaşmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak bir ABD mahkemesi kalyonun Kolombiya'nın malı olduğunu ilan etti.

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Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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