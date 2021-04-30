HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filmleri aratmayacak senaryoyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılık

Filmleri aratmayacak senaryoyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılık

30.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki iş insanını, banka şubesinde 20 milyon liralarının blokeli olduğuna dair sahte belgeyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Filmleri aratmayacak senaryoyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılık

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Merkez Bankası İzmir Şubesi'nde güvenlik görevlileri, 3 kişinin bankaya gelerek birbirlerine evrak vermesi, şüphe çekmemek için banka veznesinden para bozdurduktan sonra dışarıda bekleyen başka bir kişiye evrak gösterip ayrılmaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka önünde 40 gün boyunca nöbet tutarak titiz bir çalışma başlatarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İddiaya göre 12 Nisan tarihinde elinde evraklarla yeniden bankaya gelmesi üzerine şüpheli T.K.'yi (47) fark eden polis ekipleri, şüpheliyi bir süre uzaktan izledi. T.K., bir süre bankada zaman geçirdikten sonra kendisini dışarıda bekleyen iki kişinin yanına gitti. Harekete geçen polis ekipleri T.K.'nin yanına gittiği iki kişiyi durdurdu. Durdurulan iki kişiden birinin iş insanı ve olayın mağduru S.M. (51) olduğu belirlendi.

AKILALMAZ SENARYO

İş insanı S.M., burada polislere gayrimenkul satışı için şüpheli T.K. ile anlaştıklarını ancak Merkez Bankası'nda 20 milyon lira parası olduğunu ve blokeli parayı alabilmesi için 2019 Haziran ayından bugüne kadar parça parça toplamda 3 milyon lira verdiğini söyledi. S.M. kendisini sürekli oyaladığını söylediği T.K.'nin bugüne kadar parasını geri vermediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

AW308557_02

MERKEZ BANKASI ADINA SAHTE EVRAK DÜZENLEMİŞLER

Polislerin görüştüğü diğer ismin de başka bir mağdur iş insanı R.P. (53) olduğu belirlendi. T.K.'nin kendisine 540 bin lira borcu olduğunu söyleyen R.P., bu tutarı 5 yıldır alamadığını iddia etti. T.K.'nin elindeki evraklara el koyan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evrakların iş insanlarını dolandırmak için Merkez Bankası adına düzenlenmiş sahte evraklar olduğu ortaya çıktı. Bankanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, T.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer şebeke üyelerinin S.E. (41) ve Y.A. (31) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden S.E.'nin sahte belge ve kaşeleri hazırladığı Y.A.'nın ise sahte evrakları matbaada bastırdığı anlaşılırken, 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğuKapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.