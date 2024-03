Filmleri aratmayan itiraf! 'Kocamın aldattığı kadının kocasına aşık oldum' deyince sosyal medyada herkes onu konuştu... "Kafamız karıştırdın iyice"

MYNET| DIŞ HABERLER Kocasının kendisini bir iş arkadaşıyla aldattığını öğrenen 30'lu yaşlarının sonundaki bir kadın, Reddit'te ihanet hikayesini anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Reddit paylaşımında genç kadın, "Bir yıl önce kocamın iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimin sevgilisini kocası benimle iletişime geçti ve bilmem gerektiğini düşündüğünü söylerek kalp kırıklığını anlattı Ona 'J' diyelim" dedi.

Eşinin sevgilisinin kocasıyla ne yapacaklarını konuşmak için buluşmaya karar verdiklerini söyleyen kadın, "Eğer şimdi boşanırsam kızımın geçimini sağlayamayacağım. Bu muhtemelen onu birincil geçim kaynağı olarak kocamın velayetine bırakır.Ona birkaç ay, yani daha uzun süre bekleyip bekleyemeyeceğini sordum ve beni şaşırtarak kabul etti. Ona çok teşekkür ettim ama o da bana ne yapacağını bilmediğini ve bu yüzden beklemekten mutlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİ YUMAĞI BİR ANDA KARIŞTI

Eşinin sevgilisinin kocasıyla görüşmeye devam ettiklerini ifade eden genç kadın, "Kendimi sık sık yüzümde bir gülümsemeyle onu düşünürken buldum. Sabahları ilk düşündüğüm ve yatmadan önce düşündüğüm son şey oydu. Ona aşık olduğumu itiraf ettim ve o da bana aynı şekilde hissettiğini söyledi. Eğitimimin bitmesinin ardından eşlerimizi ifşa edecek ve boşanacaktık. Şimdi kafa karışıklıkları içerisinde onunla görüşmemeye karar verdim. Sizce ben ne yapmalıyım?" notuyla bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının içinde bulunduğu durumu anladıklarını ve kalbinin sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Random Hearts' ve 'In The Mood For Love' gibi çeşitli filmlerin olay örgüsüne benziyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocandan hemen boşanıp kızınla kendi yolunu çiz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kafamızı karıştırdın iyice" yorumunda bulundu.