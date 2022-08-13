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  4. Filyos Limanı şantiyesinde işçiler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Filyos Limanı şantiyesinde işçiler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

13.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı şantiyesinde taşeron firma bünyesinde çalışan işçiler arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgaya 23 işçi daha dahil oldu. Gerilimin tırmandığı şantiyede kavga, jandarmanın müdahalesiyle son buldu.

Filyos Limanı şantiyesinde işçiler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, öğle saatlerinde Filyos Limanı ve endüstri şantiye sahasında meydana geldi. Alt taşeron firma çalışanı 4 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgaya 23 işçi daha dahil oldu. Gerilimin tırmanmasıyla kavgaya karışanların sayısı 100’ü buldu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu kontrol altına alan jandarma ekipleri, takviye birlik isteyerek bölgede önlem aldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı. Gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Zonguldak Çaycuma Filyos limanı ve endüstri bölgesi şantiye alanında iş yapan alt taşeron firmanın 4 çalışanı arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın büyümesi sonucunda yine aynı taşeron firmanın 23 çalışanı daha taş, sopa ve demirler ile kavgaya dahil olmuş, sayı 100 civarına ulaşmıştır. Kolluk personeli tarafından gerekli müdahale edilerek olay kontrol altına alınmıştır. Kavgaya karışan tüm şahısların gün içerisinde çalışma fesih işlemlerinin yapılacağı ve herhangi bir sebeple iş sahasına alınmayacakları bilgisi elde edilmiştir.” (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga Filyos Limanı
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