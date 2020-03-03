HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Final Fantasy VII Remake yenilendi

Final Fantasy VII Remake yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

İlk olarak 2015 yılında duyurulan oyun bir takım şanssızlıklar ve aksilikler sonucu ertelendikçe ertelendi. Son olarak oyunun 2020 Nisan ayında piyasaya sürüleceği duyuruldu. Final Fantasy VII Remake’in piyasaya sürülmesine 1 ay kala oyunun ilk bölümü demo olarak kullanıma açıldı.

Final Fantasy VII Remake yenilendi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Cloud Strife eski bir paralı asker. Bu asker Avalanche isimli isyancı bir grup ile birlikte oluyor ve dünya yönetimini elinde tutan Shinra Electric Power Company’e karşı savaşıyor. Oyun ilk kez PS için piyasaya sürüldü ve 12 milyon kopya satma başarısı gösterdi. Square Enix aynı başarıyı Remake versiyonuyla da sağlamak istiyor. Bu anlamda ilk olarak PS4 için piyasaya sürülecek olan oyun daha sonra diğer konsollara da gelecek.

FİNAL FANTASY VII REMAKE'İN DEMOSU NASIL İNDİRİLİR?

7.59gb büyüklüğünde olacak olan ilk bölümün kullanıcılar için son derece yeterli olduğunu söyleyelim. Ancak demoyu bitirip oyunu satın alacaklar için kötü bir haber verelim. Oyun kaldığı yerden devam etmeyecek ve oyuna baştan başlamak zorunda kalacaksınız. Oyunun demo versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Oyunun 7.59GB büyüklüğündeki demo sürümünde Mako Reactor 1 bölümünü oynayarak keşfediyoruz. Bu bölüm Cloud Strife ve Barret Wallace’ı da konuk ediyor. Oyunun tam boyutu bilinmese de Güney Kore’de çekilen bir fotoğrafta oyunun tam boyutunun 100GB’tan fazla olacağı görülüyor.

İŞTE FİNAL FANTASY VII REMAKE'İN FİYATI

Demo oyununu 10 Nisan’dan önce (oyunun PS4 için piyasaya sürüleceği tarih) indiren kullanıcılar için özel bir tema indirime sunulacak. Aşağıdaki videoda tanıtımını görebileceğiniz oyun Türkiye için 299 TL’den ön siparişe açık halde. Ayrıca Nisan ayı içerisinde çıkacak olan diğer oyunların listesi de aşağıda mevcut.

Yeni oyunun demosunu izlemek için buraya tıklayınız


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Xiaomi merakla beklenen güncellemeyi iptal etti!Xiaomi merakla beklenen güncellemeyi iptal etti!
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
Final Fantasy Final Fantasy VII Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake Demo oyun Final Fantasy VII Remake fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Ankara'daki koronavirüs karantinasında flaş gelişme!

Ankara'daki koronavirüs karantinasında flaş gelişme!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Diğer Haberler
Huawei yine şaşırttı

Huawei yine şaşırttı

Sesi performansı ile öne çıkarılan telefon sınıfta kaldı

Sesi performansı ile öne çıkarılan telefon sınıfta kaldı

En hızlı Android telefon unvanını elde edecek

İşte en hızlı Android telefon!

Xiaomi Android 10 güncellemesini iptal etti!

Xiaomi merakla beklenen güncellemeyi iptal etti!

Apple, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine 154 TL ödeyecek

Apple sonunda kabul etti! Müşterilerine 154 TL ödeyecek

PS Plus Türkiye'de Zamlanıyor!

PS Plus Türkiye'de Zamlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.