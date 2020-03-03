Final Fantasy VII Remake yenilendi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Cloud Strife eski bir paralı asker. Bu asker Avalanche isimli isyancı bir grup ile birlikte oluyor ve dünya yönetimini elinde tutan Shinra Electric Power Company’e karşı savaşıyor. Oyun ilk kez PS için piyasaya sürüldü ve 12 milyon kopya satma başarısı gösterdi. Square Enix aynı başarıyı Remake versiyonuyla da sağlamak istiyor. Bu anlamda ilk olarak PS4 için piyasaya sürülecek olan oyun daha sonra diğer konsollara da gelecek.

FİNAL FANTASY VII REMAKE'İN DEMOSU NASIL İNDİRİLİR?

7.59gb büyüklüğünde olacak olan ilk bölümün kullanıcılar için son derece yeterli olduğunu söyleyelim. Ancak demoyu bitirip oyunu satın alacaklar için kötü bir haber verelim. Oyun kaldığı yerden devam etmeyecek ve oyuna baştan başlamak zorunda kalacaksınız. Oyunun demo versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Oyunun 7.59GB büyüklüğündeki demo sürümünde Mako Reactor 1 bölümünü oynayarak keşfediyoruz. Bu bölüm Cloud Strife ve Barret Wallace’ı da konuk ediyor. Oyunun tam boyutu bilinmese de Güney Kore’de çekilen bir fotoğrafta oyunun tam boyutunun 100GB’tan fazla olacağı görülüyor.