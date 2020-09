Finale az kaldı: iOS 14 Public Beta 8 yayınlandı!

Cupertinolu teknoloji devi Apple, 15 Eylül 2020 tarihinde iPhone 12 etkinliğini düzenleyeceğini açıklamıştı. Etkinlikte tam bir hafta sonra yani 22 Eylül 2020 tarihinde iOS 14’ün nihai sürümünün yayınlanması bekleniyor. GM sürümden bir önceki sürüm olan iOS 14 Public Beta 8 ise bugün OTA üzerinden indirime sunuldu.

Şimdiye kadarki en iyi beta olan Public Beta 8, nihai sürümü aratmıyor diyebiliriz. Sıfır hata ile çalışan yeni güncelleme batarya tüketimi konusunda iOS 13’ten bile daha iyi. Eğer 1 hafta daha beklemek istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek Public Beta testine katılabilirsiniz. Unutmayın nihai sürüm yayınlandığında Public Beta’da olsanız bile güncellemeyi direkt alacaksınız.

iOS 14 PUBLİC BETA 8 NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.