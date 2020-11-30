HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir

Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir

30.11.2020 05:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde vurulmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları vurabileceğini yazdı.

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde vurulmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları vurabileceğini yazdı.

Gazete ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ise 10 Aralık'taki danışma toplantısının kısa süre ardından aşıya onay verebileceğini bildirdi.

Haberde, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizoynuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, neredeyse kesin bir şekilde, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.

Alman yetkililerin de haftasonunda, Avrupa'daki denetçi kurumların yeşil ışık verir vermez, gelecek ay aşılamayı başlatmak için hazırlıklar yapıldığını söylediği kaydediliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Bavyera Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle Pfizer/BioNTech aşısının Aralık ayı ortasında onay almasını bekliyoruz" dedi aktarılıyor.

EMA'nın Moderna'nın aşısını da değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

Financial Times, gazetenin gördüğü gizli belgelerde, Avrupa Birliği genelinde ilaç ve tedavilere onay veren Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech aşısı ve Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay verip vermemeyi gelecek ay ele alacağının belirtildiğini söylüyor.

Gelecek ay verilecek onayın, 27 üyeli AB'de 2020 sona ermeden aşılamanın başlamasının önünü açacağı kaydediliyor.

'Tek bir aksama bile süreci geciktirebilir'

Ancak EMA'nın işleyişine hakim kaynaklar, takvimde aşılması gereken çok sayıda engel olduğunu ve tek bir engeldeki aksamanın bile takvimi önemli ölçüde erteleyebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere teknik olarak, Brexit geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'a kadar EMA'nın yetki alanında. Ancak 2012'de yapılan bir değişiklikle, İngiltere'nin düzenleyici kurumu acil bir kamu salığı sorununda EMA'dan ayrı hareket edebiliyor.

EMA, aşıların onay başvurularının ne zaman yapıldığını ve bundan sonraki ayrıntılı onay süreci takvimini kamuoyuna duyuracağını söylemişti.

aşı çalışmaları

Kuruluş, Financial Times'a yaptığı açıklamada, EMA'nın en ileri aşamadaki aşı adaylarına yönelik değerlendirmenin bu yılsonu ya da gelecek yılbaşına dek tamamlanabileceğini belirtmişti.

EMA'nın, ABD ve İngiltere'de aşının büyük ihtimalle daha önce onaylanacak olması yüzünden, süreci hızlandırma baskısı altında olduğu da belirtiliyor.

Ancak kuruluş, yaptığı yazılı açıklamada "herhangi bir siyasi baskı yaşamadıklarını" söyledi.

Açıklamada "Tavsiyemiz, aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliği temelinde olacak, başka bir şey değil. Onay kanıtların aşının faydalarının risklerinden daha büyük olduğunu ikna edici bir şekilde göstermesi halinde verilecek" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Trump'tan seçim sonrası ilk mülakatTrump'tan seçim sonrası ilk mülakat
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Babacan'dan Erdoğan'a: Her şey oldu ama...

Babacan'dan Erdoğan'a: Her şey oldu ama...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Covid-19’a yakalandı

Avusturya Savunma Bakanı koronavirüse yakalandı

Trump'tan seçim sonrası ilk mülakat: Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz

Trump'tan seçim sonrası ilk mülakat

Bolsonaro'dan Trump'a destek: Seçimlerde usulsüzlük yapıldı

Bolsonaro'dan Trump'a destek

Ermenistan Cumhurbaşkanı, hükümetin istifa etmesini istedi

Sarkisyan'dan hükümete istifa çağrısı

Arjantin’de 5.8 büyüklüğünde deprem

Arjantin’de 5.8 büyüklüğünde deprem

İsrailli yetkiliden Fahrizade suikastıyla ilgili kritik açıklama: Dünya İsrail'e teşekkür etmeli

İsrailli yetkiliden kritik açıklama! Suikastı kabul etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.