KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Finansal dengeler... Terazi Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Finansal dengeler... Terazi Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Kasım ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Terazi Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu...

Finansal dengeler... Terazi Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Terazi Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Terazi burcu kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay finansal dengenizde değişimler yaşanıyor. Yatırımlar, harcamalar, yeni kazançlar sağlayacağınız ortaklıklar gündeme gelebilir. Süregelen ortaklı işlerinizde ise sağlam kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ay kazanç adına destekleyici bir süreç hakim. Fakat elinizdeki parayı yönetme konusunda daha titiz olmalı, gereksiz harcamalardan, abartılı-riskli harcamalardan kaçınmalısınız. Zaman zaman daha iyi hissetmek adına harcamalar yapabilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren eğitim ve seyahatler adına harcamalar yapabilir, dövizden kazanç elde edebilir, şansın da beraberinde olduğu maddi kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde kendi değerinizi ve başarınızı insanlar üzerinden kıyaslamamalı, insanların gözünden kendinizi değerlendirmekten uzak durmalısınız. Aşk ilişkilerinde daha hızlı gelişmelerin, yoğun duyguların hakim olduğu deneyimler içinde olabilirsiniz. Duygularınızı çözümlemek, akıl ve duyguyu dengelemek gerekebilir.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana ilişkiler, ortaklıklar ve partnerlikte dengesiz durumları; karışıklıkları getiren süreç son buluyor olacak. Bu tarihten itibaren beklentilerinizin doğrultusunda ilişkiler var edebilir, beklentinizi karşılamayan ilişkilerde daha net tavırlar alabilirsiniz. Sizi strese sokan ilişkilerde çözülmeler yaşanıyor olacaktır. Karşınızdaki kişilerin bir süredir var olan dengesiz & değişken tavırları ise son buluyor olacak.

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayla gizli kalan konular, duygu ve düşünceler açığa çıkıyor olacak. İlişkilerdeki eski konular, eski ilişkiler bu dönemde son buluyor, yeni bir sayfa açıyor olacaksınız. Beraberinde bu tarihten itibaren alacağınız kararlar, yapacağınız başlangıçlar daha sağlıklı olacak, ilerleme kaydetme konusunda daha başarılı olacaksınız. Ortaklı bir iş teklifi, tanıdığınız insanlar aracılığıyla gelen yeni kazanç yolları gündeminizde olabilir.

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren hayata daha pozitif bakmaya başlayabilir, yakın çevrenizle daha keyifli ilişkiler ve aktiviteler içinde olabilirsiniz. Bazı Teraziler için taşınma konuları gündeme gelebilir. Bazı Teraziler partner ve ortaktan geleceğe yönelik bir teklif alabilir. Bu süreçte önemli tanışmalar yaşayabilir, kadersel ve karmik ilişkiler içinde kendinizi bulabilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

Youtube: Astroloji Online

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Başak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020 Başak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Pürüzsüz ve yumuşacık bir cildin sırrı aslında kahvaltı sofrasında Pürüzsüz ve yumuşacık bir cildin sırrı aslında kahvaltı sofrasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Koç Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Koç Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
13 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
13 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
Ekim ayında sizi neler bekliyor?
Ekim ayında sizi neler bekliyor?
Kova burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
Kova burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkili ilişkilerde sürpriz gelişmeler... 1 Kasım 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Balık burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Kasvet ve gerilim... Kova Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Kova burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Maddi fırsatlar... Oğlak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Oğlak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Dost, düşman ortaya çıkıyor... Yay Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Yay burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.