Finansal dengeler... Terazi Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Terazi Burcu Kasım aylık burç yorumu... Terazi burcu kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Bu ay finansal dengenizde değişimler yaşanıyor. Yatırımlar, harcamalar, yeni kazançlar sağlayacağınız ortaklıklar gündeme gelebilir. Süregelen ortaklı işlerinizde ise sağlam kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ay kazanç adına destekleyici bir süreç hakim. Fakat elinizdeki parayı yönetme konusunda daha titiz olmalı, gereksiz harcamalardan, abartılı-riskli harcamalardan kaçınmalısınız. Zaman zaman daha iyi hissetmek adına harcamalar yapabilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren eğitim ve seyahatler adına harcamalar yapabilir, dövizden kazanç elde edebilir, şansın da beraberinde olduğu maddi kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde kendi değerinizi ve başarınızı insanlar üzerinden kıyaslamamalı, insanların gözünden kendinizi değerlendirmekten uzak durmalısınız. Aşk ilişkilerinde daha hızlı gelişmelerin, yoğun duyguların hakim olduğu deneyimler içinde olabilirsiniz. Duygularınızı çözümlemek, akıl ve duyguyu dengelemek gerekebilir. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana ilişkiler, ortaklıklar ve partnerlikte dengesiz durumları; karışıklıkları getiren süreç son buluyor olacak. Bu tarihten itibaren beklentilerinizin doğrultusunda ilişkiler var edebilir, beklentinizi karşılamayan ilişkilerde daha net tavırlar alabilirsiniz. Sizi strese sokan ilişkilerde çözülmeler yaşanıyor olacaktır. Karşınızdaki kişilerin bir süredir var olan dengesiz & değişken tavırları ise son buluyor olacak. 15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayla gizli kalan konular, duygu ve düşünceler açığa çıkıyor olacak. İlişkilerdeki eski konular, eski ilişkiler bu dönemde son buluyor, yeni bir sayfa açıyor olacaksınız. Beraberinde bu tarihten itibaren alacağınız kararlar, yapacağınız başlangıçlar daha sağlıklı olacak, ilerleme kaydetme konusunda daha başarılı olacaksınız. Ortaklı bir iş teklifi, tanıdığınız insanlar aracılığıyla gelen yeni kazanç yolları gündeminizde olabilir.