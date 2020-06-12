HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Find X2 ve X2 Pro, Android 11 ile tanışacak

Find X2 ve X2 Pro, Android 11 ile tanışacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Google, Pixel 2 ve sonrası modelleri için Android 11 Public Beta sürümünü yayınlamasının ardından gözler diğer telefon üreticilerine çevrilmişti. Bugün ise ilk haber Çinli teknoloji devi OPPO’dan geldi. OPPO, OPPO Find X2 için Android 11 Beta güncellemesinin çok yakında geleceğini açıkladı.

Find X2 ve X2 Pro, Android 11 ile tanışacak

Find X2 ve X2 Pro için gelecek olan bu beta güncellemesi ile Android 11’in tüm özellikleri test edilebilecek. Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan telefon 8 GB RAM‘i ile akıcı bir Android 11 deneyimi sunacak. Haziran ayının sonlarına doğru veya en geç Temmuz ayı içerisinde bu güncellemenin indirime sunulacağını düşünüyoruz.

Beta testlerine dahil olmak için muhtemelen OPPO bir program başlatacak ve bu programa dahil olan herkese güncelleme OTA üzerinden sunulacak. Bu programa dahil olmak için geçerli olacak olan şartlar ise önümüzdeki haftalarda netleşecektir.

OPPO FİND X2 ÖZELLİKLERİ

  • 6.7 inç büyüklüğünde 3168 x 1440 çözünürlüğünde 120Hz tazeleme hızlı HDR10+ ve P3 Gamut destekli OLED ekran (Corning Gorilla Glass 6 koruma)
  • 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 7nm yonga seti
  • Adreno 650 GPU grafik birimi
  • 8GB / 12GB LPDDR4x RAM seçenekleri
  • 128GB / 256GB (UFS 3.1) dahili depolama
  • 48 Megapiksel Sony IMX689 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş aılı f/2.2 diyafram ultra-wide sensör + 3cm macro lens + 13 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lens (5x hibrit optik zoom / 20x dijital zoom)
  • 32 Megapiksel f/2.4 diyafram
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C
  • 65W SuperVOOC 2.0 flash charge destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • USB Type-C ses çıkışı, Stereo hoparlör, 3 adet mikrofon
  • Boyutlar: 164.9×74.5× 8mm
  • Ağırlık: 196 gram

Evil Dead Now geliyor! Bruce Campbell duyurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Merakla bekleniyordu, fragmanını erkenden yayınladılar!Merakla bekleniyordu, fragmanını erkenden yayınladılar!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Galaxy Fold 2 ekran özelliği ile fark yaratacak

Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Türkiye’de satışa sunulacak

Oyun severleri heyecanlandıran oyun için Türkiye müjdesi!

Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

Bu haftanın ücretsiz oyunu Ark: Survival Evolved oldu

Epic Games açıkladı! İşte bu haftanın ücretsiz oyunu

Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de! İşte Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu şaşırtan fiyatıyla Türkiye'de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.