Find X2 ve X2 Pro, Android 11 ile tanışacak

Find X2 ve X2 Pro için gelecek olan bu beta güncellemesi ile Android 11’in tüm özellikleri test edilebilecek. Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan telefon 8 GB RAM‘i ile akıcı bir Android 11 deneyimi sunacak. Haziran ayının sonlarına doğru veya en geç Temmuz ayı içerisinde bu güncellemenin indirime sunulacağını düşünüyoruz.
Beta testlerine dahil olmak için muhtemelen OPPO bir program başlatacak ve bu programa dahil olan herkese güncelleme OTA üzerinden sunulacak. Bu programa dahil olmak için geçerli olacak olan şartlar ise önümüzdeki haftalarda netleşecektir.
OPPO FİND X2 ÖZELLİKLERİ
- 6.7 inç büyüklüğünde 3168 x 1440 çözünürlüğünde 120Hz tazeleme hızlı HDR10+ ve P3 Gamut destekli OLED ekran (Corning Gorilla Glass 6 koruma)
- 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 7nm yonga seti
- Adreno 650 GPU grafik birimi
- 8GB / 12GB LPDDR4x RAM seçenekleri
- 128GB / 256GB (UFS 3.1) dahili depolama
- 48 Megapiksel Sony IMX689 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş aılı f/2.2 diyafram ultra-wide sensör + 3cm macro lens + 13 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lens (5x hibrit optik zoom / 20x dijital zoom)
- 32 Megapiksel f/2.4 diyafram
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C
- 65W SuperVOOC 2.0 flash charge destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- USB Type-C ses çıkışı, Stereo hoparlör, 3 adet mikrofon
- Boyutlar: 164.9×74.5× 8mm
- Ağırlık: 196 gram
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