HABER

Fındık kırıntıları, minik Ömer'i felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, 8 ay önce soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefessiz kalıp, felç geçirdi.

Fındık kırıntıları, minik Ömer'i felç etti

İZMİR, (DHA)- MANİSA'da, 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, 8 ay önce soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefessiz kalıp, felç geçirdi. Yürüyemeyen, konuşamayan ve ailesini de tanımayan küçük Ömer'in tedavisinin yapılabilmesi için ailesi maddi destek bekliyor.
Ev kadını Hatice (32) ve işsiz İbrahim Şahin (35) çiftinin oğulları Ömer Yasir Şahin, 25 Aralık 2017 tarihinde soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefes alamayıp, beyni 5 dakikadan fazla oksijensiz kaldığı için felç oldu. Ömer'in bu sırada duran kalbi de Manisa Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun akciğerinden 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla beslenme sırasında zarar gören midesinden de ameliyat olan, geçen 16 Mart'ta da taburcu edilen minik Ömer, artık yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı.
Tedavi sürecinde oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için uzun süre hastanede kalan, bu nedenle çalıştığı fabrikadaki işinden çıkarılan baba İbrahim Şahin, kendilerine eşi üzerinden 1080 TL evde bakım ücreti ödendiğini, başka gelirleri bulunmadğı için ilaç ve tedavi masraflarını karşılayamadıklarını söyledi. İzmir ve çevresindeki birçok doktoru dolaştıklarını belirten baba İbrahim Şahin, şöyle konuştu:
"Hepsi, Ömer'in fizik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. Ancak devletin, masraflarını karşıladığı rehabilitasyon merkezlerinin sağladığı haftada 2 saatlik fizik tedavi, Ömer'in iyileşmesi için yeterli olmuyor. Ömer'in özel bir kurumdan fizik tedavi desteği alması gerekiyor. Daha fazla fizik tedavi gerektiğine dair doktordan yazılı belge de aldım. Ukrayna'dan, Rusya'dan ve İtalya'dan sinir hücrelerinin yeniden oluşumu için iğne (Cerebrolysin), kas hücrelerinin oluşumu için de hap (Cortexin) getirttim. Bunların toplam fiyatı 2 bin 600 TL civarında tutuyor. Her gün 1 tane iğne vurulması gerekiyor. SGK bu ilaçları karşılamıyor. İğneleri de özel hastanelerde yaptırmamız gerekiyor. Gırtlak güçlendirici ilaçları ise 300 TL civarında. İstanbul'da tedavi edilebileceğini duyduktan sonra İstanbul'a götürdük. Tedavi için oraya götürüp getiriyoruz. Özel hastane olduğu için gidip gelmemiz ve tedavi masraflarını karşılamamız çok zor oluyor. İstanbul'a her gidişimizde 650 TL muayene parası ödememiz gerekiyor. Çocuk arabada durmuyor ve uçakla gidip gelmemiz gerekiyor. Yine maddi anlamda bizi çok zorluyor."
'HİÇBİR GELİRİM YOK'
Eşine bakım için destek olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Oğlum yemek yiyemediği için burnundan besleniyor. Eşim bunu tek başına yapamayacağı için eşime destek olmam gerekiyor. İş yerime tüm raporları ilettim, bana bu konuda çeşitli vakıflardan yardım sağlayacağına dair söz verdiler, ama en ihtiyacım olduğu sırada işten çıkarıldım. Ben karnımı bir şekilde doyururum, benim için önemli olan çocuğumun tedavi edilmesi. Oğlumun tedavi masraflarını karşılayabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fındık kırıntıları, minik Ömer'i felç ettiFındık kırıntıları, minik Ömer'i felç ettiFındık kırıntıları, minik Ömer'i felç ettiFındık kırıntıları, minik Ömer'i felç etti

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Yalnız yaşayan kadına kaymakamdan evYalnız yaşayan kadına kaymakamdan ev
'Ceset dedektörü' Melo, Antalya'ya tayin oldu'Ceset dedektörü' Melo, Antalya'ya tayin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Manisa'da 30 Ağustos töreni

Manisa'da 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.