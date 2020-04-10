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  4. Fındıklılı kadınlardan şarkılı İmece'ye katıl mesajı

Fındıklılı kadınlardan şarkılı İmece'ye katıl mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Rize'nin Fındıklı ilçesinde evlerinde maske yapan kadınlar, Lazca 'Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret' sözlerini kullanarak klip çekti.

Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi ve Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle Fındıklı halkının ücretsiz edinebilmesi için ’Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret’ çağrısı yapmıştı. Çağrıya ses veren Fındıklılı kadınlar yüzlerce maske yaparak Fındıklı halkına ücretsiz dağıtılmasını sağlıyor.

Rize’de Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi, Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliği ile Fındıklı halkının ücretsiz kullanımını sağlamak üzere “Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret” çağrısının ardından Fındıklılıların evlerinde ürettiği maskeler halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ise ’Fındıklı’da Meci Var’ diyerek maske imecesine ‘Heyamo’ adlı şarkının sözlerini değiştirerek video klibiyle destek verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize maske

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