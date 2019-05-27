Finike'deki orman yangını kontrol altında

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 3 hektar makilik alan zarar gördü.

Finike'ye bağlı Yuvalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yaklaşık 3 hektarlık makilik alanda etkili oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 40 yangın söndürme işçisi, 20 orman muhafaza memuru, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.

Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Orman İşletme Müdürü Kamil Özer de olay yerine giderek yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangına müdahale hava kararıncaya kadar sürerken, kara ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın 3 hektarlık makilik alanda zarara neden oldu.

