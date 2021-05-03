Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in paylaşımı gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

35 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Marin, Helsinki Katedralı önünde spor kıyafetleriyle arkadaşıyla birlikte donut yediği anları paylaştı.

Açık havada arkadaşlarla görüşmenin güvenli olduğunu belirten Marin, "Yoğun bir çalışma gününün ardından güneşli bir Helsinki'de yürüyüş." mesajını paylaştı.

Öte yandan koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Finlandiya'da, bugüne kadar toplam 87 bin 228 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede virüs sebebiyle 914 kişi hayatını kaybetti.

