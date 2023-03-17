Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Anıtkabir'i ziyaret etti! 'Benim için ayrı bir mutluluk'

Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Anıtkabir'i ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Beraberindeki heyetle fotoğraf çektiren, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Niinistö, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'ye dönmek benim için ayrı bir mutluluk. Ortak ve müttefik olarak iki ülkenin dostluğunu daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Niinistö, Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

İkili görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşacak. (AA)