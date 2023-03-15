Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den NATO açıklaması: "Türkiye, karara vardı"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkesinin NATO'ya üyeliği hakkında görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bir karara vardığını ve bu kararı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacağını söyleyen Niinistö, şu ifadeleri kullandı:

"Türkler, bu kararın açıklandığı anda orada olabileceğimi söylediler. Ben de elbette bu daveti kabul ettim. Beyanı almak için gidiyorum."

İSVEÇ AÇIKLAMASI

Finlandiya ile birlikte İsveç'in de NATO'ya üye olması gerektiğinin bir kez daha altını çizen Niinistö, "İsveç'in NATO üyeliğini desteklemek için çalışmalarımı sürdüreceğim." dedi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından geçtiğimiz Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Şu ana kadar 30 NATO ülkesinden 28'i İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne imza atmıştı. Türkiye ve Macaristan ise iki ülkenin üyeliği konusunda henüz beyanda bulunmadı. (İHA)