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Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Finlandiya'da bir alışveriş merkezinde silahlı bir saldırı meydana geldi. En az üç kişi yaralandı.

Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Olayın ardından bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

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Finlandiya saldırı

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