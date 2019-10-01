Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Olay\u0131n ard\u0131ndan bir \u015f\u00fcphelinin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve polis ekiplerinin olay yerine intikal etti\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\n Bu g\u00f6nderiyi Instagram'da g\u00f6r Kauppakeskus Hermannissa suuri poliisioperaatio. Paikalla runsaasti raskaasti varustettuja poliiseja. Paikalla my\u00f6s ambulanssi. Paikalla kuulunut laukauksia. Seuraamme tilannetta. HitMix Kuopio (@hitmixkuopio)'in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir g\u00f6nderi (1 Eki, 2019, 2:46\u00f6\u00f6 PDT) \n\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR... Turistlere uyar\u0131: Oraya sak\u0131n girmeyin\u00c7in kurulu\u015funun 70'inci y\u0131l\u0131n\u0131 kutluyorHava polisleri g\u00f6reve ba\u015fl\u0131yor
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