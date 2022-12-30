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  4. Firari Can Dündar hakkında yeni gelişme! "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye eklendi

Firari Can Dündar hakkında yeni gelişme! "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye eklendi

30.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"MİT tırları davası"nda hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye dahil edildi.

Firari Can Dündar hakkında yeni gelişme! "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye eklendi

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde güncelleme yapıldı. FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar, 5 renk kategorisinin yer aldığı listede gri kategoriye eklendi.

YAKALANMALARINA YARDIM EDENE 500 BİN TL'YE KADAR ÖDÜL

AA-20221230-29873235-29873233-FIRARI_CAN_DUNDAR_TEROR_ARANANLAR_LISTESINDE_GRI_KATEGORIYE_EKLENDI

Gri kategoride arananların yakalanmasına yardımcı olanlara 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık 2020'de, firari sanık Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütüne (FETÖ) yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Bir süre önce hakkında kırmızı bülten de çıkarılan Dündar yurt dışında yaşıyor. (AA)

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Can Dündar terör arananlar

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