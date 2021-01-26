HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyede

Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyede

26.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) İzmir’deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer’in de aralarında bulunduğu 7’si kadın toplam 21 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri ’Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen İzmir merkezli ve Türkiye’nin farklı mahkemelerinden aranması olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) İzmir’deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer’in de aralarında bulunduğu 7’si kadın toplam 21 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri ’Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen İzmir merkezli ve Türkiye’nin farklı mahkemelerinden aranması olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir genelinde tespit edilen 35 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer sahte kimlikle yakalandı. Tuncer’in yanı sıra 27 şüpheli ve farklı mahkemelerden arama kaydı olan 8 kişiyle birlikte toplam 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok sahte kimlik, nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında 7 kadının bulunduğu şüphelilerden 21’i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyede

Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyede

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli olduUludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Koronavirüste mutasyonu zamanında tespit edecek proje hayata geçti

Koronavirüste mutasyonu zamanında tespit edecek proje hayata geçti

Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması

Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması

Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti: Evin önündeki mumu alan kişiye bir notumuz var

Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı (Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri)

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.