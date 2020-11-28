Firari FETÖ mensupları İstanbul’da yakalandı

FETÖ/PDY mensubu firari Ergin K, bugün İstanbul’da rutin olarak yapılan GBT uygulaması sırasında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Şahsın ikamet ettiğini söylediği adreste yapılan aramalarda, kendisi gibi firari olan eşi Nesrin K. da gözaltına alındı.

FETÖ/PDY mensubu firari Ergin K, bugün İstanbul Gaziosmanpaşa Taşköprü tramvay durağı civarında gerçekleştirilen rutin GBT uygulaması sırasında, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan şahsın ikamet ettiğini belirttiği adreste yapılan aramada, şahsın kendisi gibi firari olan eşi Nesrin K. da gözaltına alındı.

