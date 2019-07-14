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Firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 FETÖ mensubunun iadesini istedi - ABD'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya'dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadeleri talep edildi - İade taleplerinin ardından 23 ülkede bulunan 109 FETÖ mensubu ise sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun iadesini istedi. Bu kapsamda, 23 ülkede bulunan 109 örgüt üyesi, söz konusu taleplerin ardından sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

Bakanlık, bugüne kadar 94 ülkede yaşadıkları belirlenen 570 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan iade dosyalarını ilgili ülkelere iletti.

Aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu ülkelerden örgüt üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde hava kuvvetleri imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra aralarında terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, örgütün basın organlarında görevli Ekrem Dumanlı, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Hakan Şükür ve armatör İhsan Kalkavan gibi isimlerin Türkiye'ye iadesi istendi.

- 109 FETÖ'cü sınır dışı edilerek iade edildi

Yapılan girişimler sonucunda 23 ülkedeki 109 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye iade edildi.

Adalet Bakanlığınca, iade taleplerinin yanı sıra örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yönetici ve üyelerinin geçici tutuklanmaları da gündeme getirildi. Bu kapsamda da 54 ülkeye, 152 FETÖ mensubunun geçici tutuklanması talebi gönderildi.

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Adalet Bakanlığı Ankara FETÖ iade

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