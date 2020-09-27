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Firari iki hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Adana’da biri 16 yıl 8 ay, diğeri 12.5 yıl hapis cezasıyla aranan iki firari hükümlü yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih K.’yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Firari iki hükümlü yakalandı

Adana’da biri 16 yıl 8 ay, diğeri 12.5 yıl hapis cezasıyla aranan iki firari hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih K.’yi (37) yakalamak için çalışma başlattı. Ekip, hükümlünün otomobille D-400 kara yolundan Mersin yönüne seyir halinde olduğunu belirledi. Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi yakınındaki kavşakta trafik akışını kesen ekip, firari hükümlüyü aracında yakaladı.
Ekip, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yavuz E.’nin de peşine düştü. Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunduğu tespit edilen hükümlü operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen iki hükümlü, daha sonra sevk edildikleri adliyede işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Firari iki hükümlü yakalandı

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