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  4. Firari isim yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı tutuklandı

Firari isim yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı tutuklandı

08.02.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı'nın tutuklandığı öğrenildi.

Firari isim yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı tutuklandı

Ankara'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özyağcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Cinayette firari isim yakalandı Cinayette firari isim yakalandı

(AA)

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