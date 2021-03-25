Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Kaya kimdir? Sosyal medya ayağa kalktı

İşitme engelli Engin Elekçi'yi öldüresiye döven ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Fırat Kaya'nın kız arkadaşını dövdüğü görüntüleri de paylaştığı ortaya çıktı. Fırat Delikanlı adı ile tanınan Fırat Kaya için sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile binlerce tweet atıldı. Cani adamın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Fırat Kaya hakkında soruşturma başlattı.

FIRAT DELİKANLI KİMDİR?

Kocaeli’de yaşayan ve sosyal medya sitelerinde Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya, LGBT+ bireyi olduğu gerekçesiyle Engin Elekçi'yi öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan Engin Elekçi'nin kanlar içindeki fotoğraflarını çeken Fırat Kaya, bu görüntüleri utanmadan hatta kendi ile gurur duyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter ve instagramda bomba etkisi yaratan bu görüntünün ardından on binlerce kullanıcı #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle paylaşım yaparak Fırat Kaya'nın tutuklanmasını istedi.

Fırat Kaya’nın görüntülerinin gündeme gelmesinden sonra geçmişte de cani adamın benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşitme engelli bir genci döverken çekilen bir videosu paylaşılan Fırat Kaya’nın aynı zamanda birlikte olduğu ve işitme engelli olduğu öğrenilen bir kadına da şiddet uyguladığı ortaya çıktı.