Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Kaya kimdir? Sosyal medya ayağa kalktı

İşitme engelli Engin Elekçi'yi öldüresiye döven ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Fırat Kaya'nın kız arkadaşını dövdüğü görüntüleri de paylaştığı ortaya çıktı. Fırat Delikanlı adı ile tanınan Fırat Kaya için sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile binlerce tweet atıldı. Cani adamın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Fırat Kaya hakkında soruşturma başlattı.
Kocaeli’de yaşayan ve sosyal medya sitelerinde Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya, LGBT+ bireyi olduğu gerekçesiyle Engin Elekçi'yi öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan Engin Elekçi'nin kanlar içindeki fotoğraflarını çeken Fırat Kaya, bu görüntüleri utanmadan hatta kendi ile gurur duyarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter ve instagramda bomba etkisi yaratan bu görüntünün ardından on binlerce kullanıcı #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle paylaşım yaparak Fırat Kaya'nın tutuklanmasını istedi.
Fırat Kaya’nın görüntülerinin gündeme gelmesinden sonra geçmişte de cani adamın benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşitme engelli bir genci döverken çekilen bir videosu paylaşılan Fırat Kaya’nın aynı zamanda birlikte olduğu ve işitme engelli olduğu öğrenilen bir kadına da şiddet uyguladığı ortaya çıktı.
Olaydan sonra %50 engelli olan Engin Elekçi'nin Fırat Kaya'dan şikayetçi olduğu ortaya çıkarken delikanlı olmak ile geçinen Fırat Kaya, kayıplara karıştı. Polisin aradığı Fırat Kaya'dan şikayetçi olan Engin Elekçi, yaşadıklarını ifadesinde şu sözler ile anlattı:
"Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim."
"İzmit Otogarı’na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik."
"Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı."
"Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."
Küfürleşmelerin devamında araya giren Fırat Kaya’nın kendisine 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen E.E., ifadesini şöyle sürdürdü:
‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a ‘kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun’ dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu."
"Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler."
"Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat Kaya’dan şikayetçiyim."
Delikanlı Fırat Kaya'nın poliste yaralama, gasp, dolandırıcılık, tehdit ve yetmezmiş gibi cinsel istismar gibi suçlardan 30'u aşkın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Fırat Kaya hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı adam öldürmeye teşebbüs ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları için soruşturma başlattı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından aranan Fırat Kaya, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçarken yakalandı ve yetkililer tarafından gözaltına alındı.