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Fırat Kalkanı gazisi Eser'e Devlet Övünç Madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Jandarma Uzman Çavuş Ercan Eser'e madalyasını Uşak Valisi Funda Kocabıyık takdim etti

Uşak'ta, Fırat Kalkanı Harekatı gazisi Jandarma Uzman Çavuş Ercan Eser'e Devlet Övünç Madalyası verildi.

Uşak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen takdim töreninde konuşan Vali Funda Kocabıyık, Eser'in iki yıl önce El Bab bölgesinde içinde bulunduğu tankın teröristler tarafından roketle vurulması sonucu yaralandığını ve tedavisinin ardından gazilik unvanı ile onurlandırıldığını anımsattı.

Şehitlik ve gazilik mertebelerinin önemine değinen Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Ercan Eser, nice kahramanlar gibi vatanı için seve seve görev yaparken yaralandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın adına ben kendisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı vermekten onur duyuyorum. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından Vali Kocabıyık, Eser'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürü Mustafa Peltek ve gazinin yakınları katıldı.

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