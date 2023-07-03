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  4. Fırat Nehri'nde 30 kiloluk turna balığı oltaya takıldı

Fırat Nehri'nde 30 kiloluk turna balığı oltaya takıldı

03.07.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balıkçıların oltasına 30 kiloluk Fırat turnası balığı takıldı. Balıkçılar, yakaladıkları balıklarla fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Fırat Nehri'nde 30 kiloluk turna balığı oltaya takıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi sınırlarında bulunan Fırat Nehri'nde balıkçıların oltasına 30 kiloluk Fırat turnası takıldı. Oltaya takılan dev balık güçlükle sudan çıkartılırken o anlar başka bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Balıkçılar, yakaladıkları balıklarla fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

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Bu yıl Fırat Nehri'nde balık bolluğunun yaşandığını söyleyen olta balıkçılık avcısı Erdal Karaburç, “Bu yıl Fırat Nehri'nde bir balık bolluğu yaşanıyor, oltamıza 30 kiloluk bir Fırat turnası yanında, 20-15 kiloluk çok sayıda balık takıldı. Balıkçılarımızdan ricamız, kurallara uymalarıdır. Böyle derya kuzusu balıkların yakalanması için, kurallara uymaktır” dedi.

İHA

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Fırat Nehri turna balığı

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