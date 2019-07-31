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"Fırat'ın doğusuna harekat başlamalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın bir an önce başlamasını ve o bölgenin terör yuvası olmaktan kurtarılmasını bekliyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın bir an önce başlamasını ve o bölgenin terör yuvası olmaktan kurtarılmasını bekliyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Afganistan'da bir otobüse yerleştirilen bombayla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Destici, inceleme için Türkiye'den gidecek heyette partisinden de bir ismin olmasını talep etti.

Heyetin gideceği yerleri belirlemesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Bu ziyaret Çin hükümetinin götürüp getirdiği bir seyahate çevrilmemeli." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede gelinen noktanın dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alındığını ve kararlılık vurgusu yapıldığını belirten Destici, "BBP olarak bu kararları destekliyoruz. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın bir an önce başlamasını bekliyoruz. O bölgenin terör yuvası olmaktan kurtarılmasını ve temizlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Destici ayrıca ABD'nin terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya verdiği desteği giderek artıracağını, bu durumun S-400 alımının ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkardığını dile getirdi.

Türkiye'de terörü meşrulaştırmaya çalışan mihrakların varlığına dikkati çeken Destici, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesini de eleştirdi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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