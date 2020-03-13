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Firefox 74 ilginç özellikler barındırıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Mozilla Firefox 74 taşıma katmanı güvenliği sürümlerini destekleyecek. TLS 1.0 ve TLS 1.1’i devre dışı bırakan ilk sürüm olma yolunda hızla ilerleyen bu tarayıcı üst düzey güvenlik sağlayacak.

Firefox 74 ilginç özellikler barındırıyor

Böylece kullanıcıların en çok dert yandığı sorunlardan bir tanesi de çözülmüş olacak. Google, Microsoft, Apple ve Mozilla; süreci son derece sorunsuz hale getirmeye çalışıyor.

MOZİLLA GÜNCELLEMELERE EL ATTI

Mozilla tarafından uzun bir süredir çıkarılacağı söylenen yeni sürüm oldukça ilginç özellikler de barındırıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni hiç şüphesiz güncelleme sıklıkları olacak. Yeni sürüm ile birlikte, 6 hafta olan güncelleme aralığı 4 hafta civarına kadar çıkacak. Böylece şirket çok daha güvenli bir tarayıcı hizmeti sunmak istiyor.

Mozilla son derece radikal değişiklikler yapmak istemesine rağmen, aynı zamanda kullanıcılarını da mağdur etmemeye çalışıyor. Özellikle sürümler arasında geçiş yaparken tarayıcıyı kullanan kişilere bir miktar süre veriliyor. Şirket önceki değişiklikleri desteklemek amacıyla daha fazla estetik sağlamaya gayret ediyor.

Şirketin 5 Mayıs tarihine kadar iki farklı güncelleme daha yayınlanması bekleniyor. Sizce Mozilla tarafından gerçekleştirilen bu yeni güncellemeler kullanıcılara ek güvenlik sağlıyor mu?

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Mozilla Mozilla Firefox Mozilla Firefox 74 TLS 1.0 tarayıcı

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