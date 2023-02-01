Fırın camını ovalamadan tertemiz yapıyor! İnatçı yağları zahmetsizce silip süpüren yöntem

Yemek yapmak zevkli olsa da yemeğin artıklarını temizlemek bir o kadar zorlu olabiliyor. Fırında yer alan inatçı yağ lekelerini çıkarırken fırının camına zarar vereceğinizi düşünüyorsanız camını temizlemek için özel çaba sarf etmenize gerek yok. Fırın camındaki lekeleri ovmadan kolayca çıkarabilirsiniz.

FIRIN CAMINI KOLAYCA TEMİZLEMEK İÇİN KOLAY ÇÖZÜM

Fırının camlarındaki yağ lekelerini çıkarmak için pahalı temizlik ürünleri kullanmanıza rağmen yağları kolayca çıkaramıyorsanız bunun çözümü çok basit! Temizlik yöntemlerini sık sık paylaşan Bayan Hinch fırın yağlarını çıkarmak için “Camı çizdiği için tel yünü kullanmayın. Bunun yerine ıslak bulaşık makinesi tableti kullanın.” dedi.

Fırın raflarını çıkarın ve üstünü tamamen kaplayacak şekilde sıcak su dolu bir kaba yerleştirin. Bir bulaşık makinesi tabletini parçalayın ve suya atın. Başka bir tableti de ıslatın ve bununla fırının içini ve kapağını ovalayın. Ardından ıslak süngerle fırını durulayın

