Fırın ve ocak kullanmadan 5 dakikada airfryer ile yapabileceğiniz kolay ve lezzetli tarifler

Fırında makarnayı hiç böyle denediniz mi?

Yedikçe tadına doyamayacağınız fırında makarnayı airfryer ile yapmayı denediniz mi? Kaynayan suda haşladığınız makarnaları bir köşede bekletirken tereyağını eritip unla kavurun. Sonra süt, tuz ve karabiberle beşamel sosunuzu tamamlayın. O esnada süzdüğünüz makarnaları beşamel sosun eşsiz lezzetiyle buluşturarak karıştırın. Ardından damak tadınıza göre yağ, kıyma, soğan, sarımsak ve kırmızıbiberle iç harç hazırlayın. Airfryerda beş dakikalık pişme süresinin ardından makarnanın yarısını cihazın sepetine aktarın ve iç harcı makarnanın üzerine ilave edin. Üzerine patlıcan doğradıktan sonra fırında makarnanın olmazsa olmazı olan kaşar peynirini rendeleyin ve cihazı 180 dereceye ayarlayarak çalıştırın. Yalnızca 10 dakika pişmesi yeterli.

Airfryer ile hamburgerinizi kendiniz yapın!

Fast food tutkunuz için artık restoranlara gitmenize ya da sipariş vermenize gerek yok. Evde kendi damak tadınıza uygun, doyurucu bir hamburger hazırlayabilirsiniz. Bunun için önce köfteleri hazırlamalısınız. Kıyma, galeta unu, yumurta, tuz ve biraz pekmezi iyice karıştırın. Ardından et modunda çalıştırdığınız ve ısınmaya bıraktığınız airfryer ile lezzetli hamburger köfteleri pişirin. İki ila üç dakika aralığında sürekli çevireceğiniz köfteleri az pişmiş, orta ya da çok pişmiş olacak şekilde pişirebilirsiniz. Sadece köfteleri değil, hamburger ekmeğinizi de airfryer ile daha lezzetli bir hâle getirebilirsiniz. Bir dakikada kızartabileceğiniz ekmekleri Arzum Airtasty AirFryer Sıcak Hava Fritözü farkıyla pişirdiğiniz köftelerinizle birleştirince ortaya tadına doyulmaz bir lezzet çıkıyor. Hamburgerin içine marul, cheddar peyniri, soğan gibi istediğiniz tüm ek malzemeleri yerleştirebilirsiniz.

Etten vazgeçemeyenlerdenseniz kuzu pirzola tarifine bayılacaksınız

Acil bir akşam yemeği için ne yapacağınızı bilmiyorsanız üzülmeyin. Airfryer sayesinde kuzu pirzolanızı hemen hazırlayabilirsiniz. Kendi zevkinize göre farklı malzemelerle marine ettiğiniz kuzu pirzolaları airfryerda iki dakika boyunca 200 derecede mühürleyin. Bu esnada yemeğinizi tamamlayacak havuç ve rezeneleri su dolu bir kâse içinde bekletin. Son aşamada tekrar airfryer kullanarak mühürlediğiniz etleri sudan çıkardığınız sebzelerin üzerine yerleştirin ve bu enfes lezzetin tadına varmak için etleri yaklaşık 10 dakika daha 180 derecede pişirin.

Kahvaltı için hızlıca yapabileceğiniz börek tarifi

Sosisli karnıyarık böreklerle kahvaltılarınızı çok daha doyurucu ve lezzetli bir hâle getirmeye ne dersiniz? Philips Airfryer Fritöz'ün Rapid Air teknolojisiyle %90 daha az yağlı böreklerin tadını çıkarabilirsiniz! Bunun için önce dört parçaya böldüğünüz yufkaların içine sosislerinizi yerleştirin ve ardından üzerine biberle domates ilave edin. Yuvarlayarak sardığınız böreklerin üzerine yumurta sürüp çörek otuyla süsledikten sonra yağladığınız airfryer pişirme haznesine yerleştirin. Lezzetli börekleriniz sadece 18 dakikada yemek için hazır olacak!

Tatlı tutkunları için airfryerda enfes çikolatalı kek

Tatlı krizlerinize kesin çözüm olacak çikolatalı kek tarifini airfryerda rahatlıkla deneyebilirsiniz. Misafirlerinize kısa sürede hazırlayarak ikram edebileceğiniz keki yapmadan önce airfryerı 180 dereceye ayarlamanız gerekiyor. Üç adet yumurta ve bir su bardağı toz şekeri çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı süt, üç yemek kaşığı kakao, çikolata ve yarım su bardağı sıvı yağı ilave edin. Vanilya ve unu da ekledikten sonra hepsini fırın kabında döküp bu kabı airfryera yerleştirebilirsiniz. Gerisini airfryerın zamanlayıcısına ve pratik pişirme özelliğine bırakın! Üzerini istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz keki afiyetle yiyebilir ve konuklarınıza ikram edebilirsiniz.

Sağlıklı cipsler için ihtiyacınız olan tek şey, airfryer!

Misafirlerinize kendi ellerinizle ve airfryerınızın katkılarıyla hazırlayacağınız sağlıklı cipsleri takdim etmek ister misiniz? Çok ince dilimler hâlinde kestiğiniz patatesleri yıkayıp kurulayın.İstediğiniz baharat çeşitlerini az miktarda yağ ile karıştırarak patatesleri bu karışımla harmanlayın. Ardından airfryera yerleştirdiğiniz patatesleri 200 dereceye alarak sadece 35 dakikada pişirin. Hem lezzetli hem sağlıklı ikramlıkları beğeniyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Sağlıklı beslenme deyince balıktan bahsetmemek olmaz

Sadece dört malzemeyle limonlu levreğin tadına doyabilirsiniz. Ortadan ikiye böldüğünüz levrekleri tuzlayıp yağladıktan sonra airfryera yerleştirin. Bu noktada balığınıza lezzet katacak limon halkalarını da cihazın içine atarak balık modunu açın. Üç dakika ısıtılan airfryer sadece sekiz dakikada balıklarınızı pişirecek. Harika, değil mi?

Evinizi butik bir fırına dönüştürecek airfryerda simit tarifini çok seveceksiniz

Misafirlerinize değişik ve bir o kadar da klasik bir tat sunmak istiyorsanız airfryer farkıyla simitler hazırlayabilirsiniz! İçini istediğiniz peynirle doldurabileceğiniz milföy hamurlarını kapatarak halka şeklini verin. Sonra maden suyu ve pekmezle yaptığınız karışımı hamurunuza sürün. Susama buladığınız hamuru pişirme kâğıdının üstünde kalacak şekilde cihaza yerleştirin. Börek ayarında çalıştıracağınız airfryer ile on dakikada simitleriniz hazır!

Misafirlerinizi etkileyecek müthiş bir tarif: Beef Wellington

Tadı akıllarda kalacak Beef Wellington yapmak istiyorsanız Karaca Air Pro Cook Manuel XL Airfryer'ın benzersiz özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Küçük parçalara ayrılan mantar ve cevizlerin üzerine zeytinyağını ve istediğiniz farklı baharatları ekleyerek airfryerda 10 dakika pişirin. 200 derecede yaptığınız bu pişirme işleminin ardından bonfile eti de marine ederek mühürleyin. Antrikot, mantar-ceviz karışımı ve bonfileyi bir araya getirerek sardıktan sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın. Bu aşamanın ardından dinlenmiş eti milföy hamuruyla kaplayın ve üzerine yumurta sarısı-yoğurt karışımını özenle sürün. Tekrar airfryerı çalıştırarak pişmesi için 160 derecede ve sonra renk alması için 210 derecede ortalama 35 dakika boyunca pişirin. Servis ettiğiniz beef Wellington, mutfağınızda tarih yazacak!

Mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak çok sevilen airfryer modellerini sizin için seçtik

1. Gelişmiş fonksiyonlara sahip: Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz

Kompakt tasarımlı airfryer önerileri arasında zirvede bulunan Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz, OLED ekranı üzerinden birçok tercihin kolayca belirlenmesini sağlıyor. Çift hızlı fan sistemiyle 360 derece hava sirkülasyonu sağlayarak iç haznenin dört bir yanını eşit ısıtıyor, ayrıca 40 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı sunuyor. 1400 Watt güçte tam performans çalışan model; pişirmenin yanı sıra meyve kurutma, buz çözme ve yoğurt mayalama gibi gelişmiş fonksiyonlara da sahip. Modelin en önemli özelliği uygulama desteğine sahip olması. 24 saate kadar programlanabilen model, mobil uygulamasındaki birbirinden yaratıcı yemek tarifleriyle pratiklik sunuyor.

2. Zamandan tasarruf etmek isteyenlere: Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer

Evde geçirdiği değerli zamanı mutfakta harcamak istemeyenlerin kaçırmaması gereken Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer, üstün donanımı sayesinde yiyecekleri hızlıca pişiriyor. Hiç yağ kullanmanıza gerek kalmadan çıtır çıtır ve enfes lezzetler hazırlıyor. Klasik bir fırından %49 daha hızlı çalışarak zaman avantajı yaratıyor. Döküm alüminyum ızgarasıyla et ve sebzelerin dışı çıtır, içi sulu olmasını sağlıyor. 80 ve 200 derece arasındaki sıcaklık seçeneğiyle her yiyeceğe uygun sıcaklığın kolayca belirlenmesine yardımcı oluyor. XL boyutu sayesinde tek seferde altı kişiye kadar yiyecek pişirebiliyor. Dijital tarif kitabında 30 lezzetli öneri sunuyor.

3. Aynı anda farklı yiyecekleri kolayca pişirin: Wiami Çift Sepet AirFryer 9 L Yağsız Hava Fritözü

Farklı tasarımıyla merak uyandıran Wiami Çift Sepet AirFryer 9 L Yağsız Hava Fritözü, iki farklı pişirme sepetiyle aynı anda farklı lezzetlerin hazırlanmasına imkân tanıyor. Böylece sebze ve et yemeklerini pişirmek için ürünü iki defa çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Toplamda 9 litrelik pişirme kapasitesi ile kalabalık akşam yemeklerinde önemli rol oynuyor. Hem sağ hem sol tarafta bulunan ısı panelleri sayesinde her pişirme haznesinin farklı ısı ve zaman ayarına sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca Smart Finish özelliğiyle iki pişirme haznesinin aynı programda çalışmasını da sağlayabiliyor. 2400 Watt güçte çalışan model, hazır pişirme programlarıyla pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

4. Pişirme tamamlandığında sesli uyarı verir: Schafer Fit Fry Dijital Sıcak Hava Fritözü

En ucuz dijital ekranlı airfryer modellerinden olan Schafer Fit Fry Dijital Sıcak Hava Fritözü, modern tasarımıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Canlı renklere sahip geniş dijital ekranıyla sıcaklık, zaman, fan ve programlama gibi ayarların kolaylıkla yapılmasına imkân tanıyor. Ürünün çıkarılabilir iç haznesi, bulaşık makinesinde yıkanabildiği için kullanıcılarını parçayı elde temizleme zahmetinden kurtarıyor. 3,5 litre pişirme sepeti ve 1500 Watt motor gücüyle takdir toplayan model, malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanım vadediyor. Modelin en sevilen özelliği, yiyecekler hazırlandığında sesli uyarı vererek kullanıcılarını haberdar etmesi. Böylece pişirme süresinde ürünün başında beklemek gerekmiyor.

5. Mutfağınıza işlevsellik kazandırır: Ultrean XXL 8 L Sıcak Hava Fritözü

En iyi airfryer yorumlarını alan Ultrean XXL 8 L Sıcak Hava Fritözü, etkileyici bir tasarıma ve mutfaklara işlevsellik kazandıracak bir dolu yeniliğe sahip. 360 derece hızlı kızartma teknolojisiyle enfes lezzetler hazırlayan model, 8 litrelik pişirme hacmiyle tek seferde sekiz kişiye kadar yemek pişirebiliyor. Ürünün yapışmaz kaplamalı pişirme sepeti zahmetsizce temizleniyor. Üst kısmındaki pratik LCD ekranı ve yumuşak düğmeleriyle ayarların kolayca yapılmasını sağlıyor. Yedi farklı pişirme programıyla yiyecekler için ideal sıcaklık ve zaman önerileri sunuyor. Süre dolduğunda kendini otomatik olarak kapatıyor. Ürünün aşırı ısınmaya karşı emniyetli olması da önemli bir ayrıntı.