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Fırıncıyı dolandırıp, telefonda 'Acıyorum size' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, internetten 3 bin liralık simit tepsisi siparişi veren fırıncı Halil İncesoy, parayı gönderdiği halde ürün gelmeyince satıcıya ulaştı. İncesoy, satıcının telefonda kendisine, "Tepsiler gelmeyecek, acıyorum size" deyince dolandırıldığını anladığını söyledi.  İskenderun'daki sanayi sitesinde fırın işleten Halil İncesoy, internet sitesinde gördüğü simit tepsilerinden sipariş verdi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, internetten 3 bin liralık simit tepsisi siparişi veren fırıncı Halil İncesoy, parayı gönderdiği halde ürün gelmeyince satıcıya ulaştı. İncesoy, satıcının telefonda kendisine, "Tepsiler gelmeyecek, acıyorum size" deyince dolandırıldığını anladığını söyledi.

İskenderun'daki sanayi sitesinde fırın işleten Halil İncesoy, internet sitesinde gördüğü simit tepsilerinden sipariş verdi. Yaklaşık 3 bin lira değerindeki tepsilerin parasının peşin ödenmesini isteyen ve Ankara'da olduğunu iddia edilen satıcı, ödemeden sonra ürünlerin kargoya verileceğini belirtti. Beklediği tepsiler ödeme yaptığı halde gelmeyince İncesoy, satıcı ile irtibata geçti.

Telefonda konuştuğu satıcının, kendisine tepsileri göndermeyeceğini söylediğini anlatan Halil İncesoy, "Paranın yattığı yer ve çeken belli. Halen internet üzerinden fotoğraflar koyarak, dolandırıcılığa devam ediyor. Telefonlarıma çıkmıyor. Konuştuğumda bir de utanmadan 'Acıyorum size' diyor. Ben dolandırıldım, başkalarının dolandırılmasını istemiyorum. Yetkililerin bu konuya el atarak, bu insanları yakalayarak, gerekli şekilde cezalandırmalarını istiyorum. Yasalar önünde hakkımı arayacağım" diye konuştu.

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