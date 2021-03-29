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Fırındaki cinayetin firari zanlısı tutuklandı

29.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de 15 ay önce bir şahsı öldürdüğü gerekçesiyle aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, olay 21 Aralık 2019 tarihinde merkez Hüseyin Kahya Mahallesi 621.

Kırıkkale’de 15 ay önce bir şahsı öldürdüğü gerekçesiyle aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, olay 21 Aralık 2019 tarihinde merkez Hüseyin Kahya Mahallesi 621. Sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerindeki bir fırının sahibi Şahin Çetinkaya, iş yerini kapattığı esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Çetinkaya kaldırıldığı Tıp Fakültesinde yaşamını yitirirken bıçaklayan şahıs ise olay yerinden kaçtı.
Olay üzerine ekiplerce yapılan detaylı araştırma ve soruşturmalar neticesinde söz konusu şahsın D.H.M. olduğu belirlendi. Firari olarak aranan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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