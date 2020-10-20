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Fırtınada feci şekilde can vermişti! Tüp bebek tedavisi için doktora gittiği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp yaşamını yitiren Gülseren Çiçek (27), memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Gülseren Çiçek'in tüp bebek tedavisi gördüğü, otobüsle doktora gitmek için durakta beklediği ortaya çıktı. Mehmet Çiçek (25), olayın ardından eşinin kendisini aradığını ifade ederek, "Ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi. Sesi kesildi" diye konuştu.

Fırtınada feci şekilde can vermişti! Tüp bebek tedavisi için doktora gittiği ortaya çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğle saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu ile birlikte etkili olan fırtına sırasında otobüs bekleyen Gülseren Çiçek, üzerine durağın devrilmesi sonucu demir profillerin altında kaldı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Gülseren Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Çiçek'in cenazesi toprağa verilmek üzere, memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi. Gülseren Çiçek, kırsal Öğrencik Mahallesi'ne gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, Çiçek'in annesi Fehime Topçul, fenalık geçirdi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN DOKTORA GİDİYORMUŞ

Gülseren Çiçek'in tüp bebek tedavisi için doktora gitmek üzere yola çıktığı, otobüs beklerken de üzücü olayın yaşandığı ortaya çıktı.

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'BEN ÖLÜYORUM, GEL BENİ KURTAR DEDİ'

Olayı anlatan acılı eş Mehmet Çiçek, tüp bebek tedavisi gördükleri için eşinin doktor randevusu olduğunu belirterek, "Yanıma gelecekti. Beni aradı. 'Geleyim mi?' dedi. Ben de 'gelemiyorsan, ben seni alayım' dedim. Otobüs durağında beklediğini, kendisinin geleceğini söyledi. Telefonu kapattım. Bir iki dakika sonra tekrar aradı. Havanın bozduğunu ve karardığını söyledi. Eve gitmesini söyledim. 'Rüzgar beni sürüklüyor, gidemem' dedi. Ondan sonra 'taşlara tutun, ben seni almaya geleceğim veya birini göndereceğim' dedim. Evi aradım telefonu açan yok. Bir yere saklandığını ve beni beklediğini söyledi. Ondan sonra 'ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi ve sesi kesildi. Gittim, durağın altında kalmıştı. Fotoğraflarda da gösterdiğim gibi 1 tonluk durağı 2 tane parke taşına bağladıkları için, ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Elimden geleni yapacağım" dedi.

'BU KEZ OLACAK GİBİYDİ'

Eşinin 2,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ifade eden Mehmet Çiçek, "Bu da tam olumlu bir tedaviydi. Sonuçlara baktık, bu kez olacak gibiydi. O sevinçle bekliyorduk. Hatta 'sen yorulma geleyim seni alayım' dedim. O da 'yok ben bekliyorum' dedi. 20- 25 dakika falan otobüs bekledi. 5 dakikada gelmesi gereken otobüs, 25 dakikada geldi. Randevu almıştık, hayallerimiz yarıda kaldı" diye konuştu.

DHA

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