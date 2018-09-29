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Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Tropikal fırtına uyarısı üzerine yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Kuşadası'nda objektiflere takılan turistler görenleri hayrete düşürdü.

Yaşanan gelişmeleri umursamayan turistler, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

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Aydın merkez ve ilçelerinde, bölgeyi etkilemesi beklenen kasırgaya karşı en üst düzeyde alarma geçilirken Kuşadası'nda tatil yapan yabancı turistler, plajlarda güneşlendi.
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Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası'nda tropik fırtınaya karşı yetkililer en üst düzeyde önlem alırken, ilçede kriz maması da kuruldu.
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Masada Kuşadası Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekipleri de yer aldı. Belediye bünyesindeki Güvercin Masası telefonlarının hafta sonunda vatandaşlardan gelecek ihbar ve yardımlara 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde planlandı.
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Günübirlik gezi tekneleri ve gemiler ise marinaya bağlandı.
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Öte yandan tatillerini geçirmek üzere ilçede bulunan bazı yabancı turistler, denize girdi, kumsala uzanarak güneşlendi.
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Kuşadası Tatil turist Aydın tropikal fırtına fırtına

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