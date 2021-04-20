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Fitbit Luxe duyuruldu! İşte tasarımı ile dikkat çeken bilekliğin özellikleri ve fiyatı

20.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitbit, yeni akıllı bileklik ürünü Fitbit Luxe'ü resmen duyurdu. Fitbit'in modayı yakından takip eden için tasarladığı söylenen lüks fitness takipçisi Fitbit Luxe, paslanmaz çelik bir gövdeye sahip.

Fitbit Luxe duyuruldu! İşte tasarımı ile dikkat çeken bilekliğin özellikleri ve fiyatı

Akıllı bileklikler, akıllı saatler kadar ilgi görüyor. Özellikle uygun fiyatlı akıllı bileklik modelleri, kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu noktada Xiaomi Mi Band serisi, Galaxy Fit serisi ve Huawei Band serisi gibi seriler bulunuyor. Fakat tüm bu markalara ve ürünlere nazaran, bir marka daha var: O da Fitbit. Yakın dönemde Google tarafından resmen satın alınan Fitbit, yeni ürününü de görücüye çıkartmış durumda. Bu ürün, Fitbit Luxe adını taşıyor.

Fitbit Luxe özellikleri

İŞTE FİTBİT LUXE'ÜN ÖZELLİKLERİ

Fitbit Luxe, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni nesil akıllı bileklik, hem bir moda aksesuarı hem de bir fitness takipçisi olarak tanımlanıyor. Fitbit, bir teknoloji ürününden çok lüks bir bileziğe benzeyen bu bilekliğin aşağıda göreceğiniz özel bir sürümü için de mücevher markası Gorjana ile ortaklık kurmuş durumda.

Fitbit Luxe özel sürüm

Fitbit Luxe, paslanmaz çelik kasa ile birlikte geliyor. Akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor. Ayrıca cihazda 7/24 kalp atış hızı takibi, uyku takibi ve 20 farklı egzersiz için takip özelliği var. SpO2 ölçme özelliği ise daha sonradan mevcut olacak. Parlak çelik, parlak bronz ve parlak siyah renk seçenekleri bulunan Luxe'ün, silikon, deri, kumaş ve paslanmaz çelik bant seçenekleri de yer alacak. Fitbit'in iddiasına göre Fitbit Luxe, 5 güne kadar pil ömrü sunabiliyor.

Fitbit Luxe fiyatı

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FİTBİT LUXE'ÜN FİYATI AKILLI SAATLERE YAKIN

Fitbit Luxe'ün fiyatı, 149 dolar olarak belirlenmiş. Ön siparişler şu anda Fitbit'in resmi sitesi üzerinden verilebiliyor. Gorjana tarafından tasarlanan özel bir tasarıma sahip Fitbit Luxe Special Edition'ın fiyatı ise 200 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

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