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SpO2 sensörü devrimi: Xiaomi Mi Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

29.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğini de duyurdu. Mi Band 6'nın tasarımı Mi Band 5'e benzese de akıllı bilekliği selefinden ayıran birçok özellik var. Bu özelliklerden biri de kandaki oksijen seviyesini ölçmeyi sağlayan SpO2 sensörü.

SpO2 sensörü devrimi: Xiaomi Mi Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite'ı tanıttığı etkinlikte sadece akıllı telefonlarını görücüye çıkarmadı. Çinli akıllı telefon üreticisi, önceki modelleri Türkiye'de satılan Mi Band akıllı bileklik serisinin yeni modelini, yani Mi Band 6'yı da etkinlikte görücüye çıkardı.

Xiaomi Mi Band 6 özellikleri

XİAOMİ Mİ BAND 6 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Mi Band 6 veya bilinen diğer adıyla Mi Smart Band 6, daha önce de söylediğimiz gibi Mi Band 5'e göre devrimsel bir tasarım değişikliği ile gelmiyor. Fakat teknik tarafta bazı değişiklikler söz konusu. Örneğin Mi Band 6 artık SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Akıllı bileklikte 1,56 inç renkli ve dokunmatik AMOLED ekran bulunuyor. Ekran artık çerçevelerinden büyük bir oranla arınmış durumda. Tabi nabız ölçümü, uyku takibi ve egzersiz modu gibi özellikler, Mi Band 6'da da yer alıyor. Akıllı bileklik için farklı renkte kayış seçenekleri bulunuyor. Saat 5 ATM suya dayanıklılık sunuyor.

Xiaomi Mi Band 6 fiyatı

İŞTE XİAOMİ Mİ BAND 6'NIN FİYATI

Akıllı bilekliklerde kritik noktalardan biri de pil oluyor. Xiaomi'nin iddiasına göre 125 mAh pile sahip olan Mi Band 6, 14 güne kadar kullanım sunabiliyor. Magnetik şarj ile Mi Band 6 2 saat içinde şarjını doldurabiliyor. NFC ve NFC olmayan versiyonu bulunan Mi Band 6'nın fiyatı ise 44.99 euro olarak belirlendi. Mi Band 6'nın Türkiye'de de satılması bekleniyor.

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