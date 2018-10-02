Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 20 Türk bankasının ve iştiraklerinin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.

Fitch görünümün de negatif olduğunu kaydetti.

Açıklamada not indirimine neden olarak Türk lirasındaki değer kaybı, faizdeki ani artış ve zayıf büyüme beklentisi karşısında bankaların performans, varlık kalitesi, sermayelendirme, likidite ve fonlamada karşılaşma ihtimali olan baskılar gösterildi.

Öte yandan ılımlı parasal politikaların banka notlarının kısa vadede karşılaşabileceği baskıları yumuşattığı belirtildi.

Fitch Türk bankacılık sektörünün 2019 yılında da, zayıf ekonomik büyüme, yüksek faiz oranları ve sorunlu kredilerde beklenen artış nedeniyle zorlu koşullarla karşılaşabileceği notunu düştü.

Fitch Ratings 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.