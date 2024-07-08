Fitness eğitmeni kadın saniyeler arayla çekilmiş iki fotoğrafla Instagram gerçeğini ortaya çıkardı

Bir fitness eğitmeni internette gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini hatırlattı. Instagram'da yapılan paylaşımlar bazen yetersiz hissetmemize neden olabiliyor. Bu, özellikle çarpıcı modellerin veya bizden daha heyecan verici hayatlar süren insanların paylaşımlarında meydana gelebiliyor.

Instagram fotoğraflarının tüm gerçeği ortaya koymadığını hatırlamak önemlidir. Düzenlenebilir, daha hoş açılardan çekilebilir ve yalnızca gönderiyi yapan kişinin sizin görmenizi istediği şeyin bir kısmını gösterebilir.

Bir model ve fitness fenomeni, takipçilerini vücutlarını tüm ışıklar, açılar ve pozlarda kabul etmeye teşvik ettiği paylaşımıyla gündem oldu. Bunu, sadece birkaç saniye arayla çekilmiş iki fotoğrafı paylaşarak yaptı.

@loz_fitness kullanıcı adını kullanan Lauren, pozunu biraz değiştirdiğinde vücudunun ne kadar farklı görünebileceğini gösteren iki yan yana fotoğraf paylaştı. Lauren'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafta genellikle sıkı bir karın ve uyluk boşluğu varken, ikinci fotoğrafta kasları belirgin şekilde daha az belirgin.

Kadın, fotoğraflarının yanında beden pozitifliği hakkında yürekten bir mesaj paylaşarak takipçilerini bedenlerini takdir etmeye teşvik etti. Lauren paylaşımına, "Nasıl poz verirseniz verin, bedeninizi her zaman takdir etmelisiniz. Bence beden pozitifliği her zaman nasıl göründüğünüzden memnun olmak anlamına gelmez, çünkü hepimizin kendimiz ve beden imajımız hakkında iyi hissetmediğimiz günlerimiz vardır.

Beden pozitifliği, bedeninize karşı olumsuz düşünceler hissettiğinizde ne yaptığınızla ilgilidir. Onların sizi ve gününüzü kontrol etmesine izin mi veriyorsunuz? Yoksa onlarla mücadele edip sadece şişkin bir gün geçirdiğinizi ve en iyi şekilde hissetmeyeceğinizi mi kabul ediyorsunuz?

Vücudunuz sevginizi hak ediyor, onu bundan mahrum bırakmayın. Hepimiz kendimize karşı çok olumsuzuz ama artık geri çekilip kabul etme zamanı. Vücudunuzun güzel olduğunu kabul edin, vücudunuzun size ait olduğunu kabul edin, vücudunuzun değerli olduğunu kabul edin, vücudunuzun eşsiz olduğunu kabul edin, vücudunuzun gerçek olduğunu kabul edin.

Kabullenmek, hayatın her alanında mutluluğun anahtarıdır!" şeklinde yazdı.

Genç kadının takipçilerinden, "Evet, özgüven güzelliğin anahtarıdır! Açılar değil, ışık değil. Kendin ol," ve "Çok önemli bir hatırlatma" şeklinde yorumlar geldi.







