Fitness fenomeni saniyeler arayla poz vererek sosyal medya yalanını kanıtladı! Beğeni ve yorum yağdı

Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflar her zaman gerçek hayatı yansıtmayabilir. Kullanıcılar, takipçileriyle paylaşmak için en iyi olan pozları seçmeden önce genellikle sayısız fotoğraf çekinirler. Daha sonra bunları yayınlamadan önce filtreler ekleyebilir veya biraz da, Photoshop çalışması yapabilirler.

Bu noktayı vurgulamak isteyen fitness koçu Molly Ava takipçilerine birkaç uyarıda bulundu. 510 bini aşkın Insagram takipçisinin kendilerini çevrimiçi gördükleri diğer kişilerle karşılaştırmayı bırakmasını istiyor.

Genç fitness koçu, spor salonunda saniyeler arayla çekilmiş iki fotoğraf paylaştı. Sosyal medya yıldızları gibi olmaya çalışmanın neden kötü bir fikir olduğunu göstermeyi amaçladı.

İlk resimde eşofman altını yukarı kaldırıyor, karnını gerdiriyor ve bir fotoğraf çekiyor. Bu arada, ikinci fotoğrafta vücudunun çok daha rahat bir versiyonu görülüyor. Aynı kıyafeti giyiyor ama bu sefer eşofman altı kalça hizasında. Ayrıca kameraya karşı yüzü dönük duruyor ve karnını içeri çekmiyor veya poz vermiyor.

Molly her iki resimde de kesinlikle muhteşem görünse de, mesajı açıktı. İnsanlar sadece pozlarını, kıyafetlerini ve açılarını değiştirerek görünümlerini tamamen değiştirebilirler.

Vücut pozitifliği yapan genç fenomen paylaşımına, "Size hatırlatmak için küçük bir çöplük. Karşılaştırma, neşenin hırsızıdır. Giysiler ve poz, nasıl göründüğünüzde büyük rol oynar. Sosyal medya gerçek bir vurgudur. Kendini sevmek gerçekten harika bir şeydir. Hepsi bu." şeklinde yazdı.

Molly'nin güçlendirici gönderisi 20 binden fazla beğeni ve birçok olumlu yorum aldı. Birçok kişi, sosyal medyaya yönelik ferahlatıcı dürüst yaklaşımı için fenomene teşekkür etti.

Bir kullanıcı, "Bunun için teşekkür ederim! Aynaya baktığımda kendimle çok mücadele ediyorum ama bu paylaşımlar bana bunun tamamen normal olduğunu, tamamen normal olduğumu öğrenmemde yardımcı oluyor." şeklinde yazdı.