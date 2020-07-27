Fiyat/performansa bakanlar bu arabalara yöneldi! Kriz döneminin en dikkat çeken araçları...

Eğer araba almayı düşünüyorsanız ve bir türlü karar veremediyseniz önceliğiniz kendi ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde belirlemek olmalı. Sahip olduğu özelliklerin kalabalık bir aile için mi yoksa tek kişi kullanımı için mi olması gerektiği gibi konforunuzu artıracak seçimler yapmalısınız. En uygun otomobil modelini seçtikten sonra ise bütçenize uygun bir araç satın almalısınız.

FİYAT/PERFORMANS AÇISINDAN BAŞARILI ARABA MODELLERİ

SKODA SUPERB: ŞIK VE HESAPLI*

Şık kasa yapısı ile yollarda dikkat çeken bir tasarıma sahip Skoda Superb modeli Skoda'nın en fazla satan modellerinden biri. Göz alıcı tasarımını geniş iç hacmi ile birleştiren marka, geniş yaşam alanları ve pratik çözümler sunuyor. Skoda mühendisleri tarafından geliştirilen şeritleri takip etme, güvenli sürüş mesafesi ve acil frenleme gibi teknolojiler trafik içerisinde yaşanabilecek ani kazaları önlemek için Superb modelinde kullanıldı. Motorunun güçlü oluşu ile çift kavramalı DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş gibi ihtiyaçları karşılayabilen model birçok insan tarafından fiyat/performans odaklı bir ürün olarak tercih ediliyor.