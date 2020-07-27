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Fiyat/performansa bakanlar bu arabalara yöneldi! Kriz döneminin en dikkat çeken araçları...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Tasarımları ile göz dolduran arabaların yüksek performans sağlayabilmesi, sürücülere araç tercihi esnasında kolaylık sağlar. Rekabetçi araçlar tasarlayan önemli markalar, yüksek motor gücünü satın alacak insanların isteklerini karşılayacak şekilde üretirken hesaplı fiyatlardan piyasaya sunabilirler. Özelliklerine göre makul fiyata sahip araçlar karşınızda...

Fiyat/performansa bakanlar bu arabalara yöneldi! Kriz döneminin en dikkat çeken araçları...

Eğer araba almayı düşünüyorsanız ve bir türlü karar veremediyseniz önceliğiniz kendi ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde belirlemek olmalı. Sahip olduğu özelliklerin kalabalık bir aile için mi yoksa tek kişi kullanımı için mi olması gerektiği gibi konforunuzu artıracak seçimler yapmalısınız. En uygun otomobil modelini seçtikten sonra ise bütçenize uygun bir araç satın almalısınız.

FİYAT/PERFORMANS AÇISINDAN BAŞARILI ARABA MODELLERİ

SKODA SUPERB: ŞIK VE HESAPLI*

Şık kasa yapısı ile yollarda dikkat çeken bir tasarıma sahip Skoda Superb modeli Skoda'nın en fazla satan modellerinden biri. Göz alıcı tasarımını geniş iç hacmi ile birleştiren marka, geniş yaşam alanları ve pratik çözümler sunuyor. Skoda mühendisleri tarafından geliştirilen şeritleri takip etme, güvenli sürüş mesafesi ve acil frenleme gibi teknolojiler trafik içerisinde yaşanabilecek ani kazaları önlemek için Superb modelinde kullanıldı. Motorunun güçlü oluşu ile çift kavramalı DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş gibi ihtiyaçları karşılayabilen model birçok insan tarafından fiyat/performans odaklı bir ürün olarak tercih ediliyor.

VOLKSWAGEN PASSAT: ALMAN TEKNOLOJİSİ

Başarılı mühendisler tarafından üretilen ve gelişmiş özellikleri ile ilgi toplayan araçlara sahip Volkswagen'ın en çok tercih edilen modellerinden biri Passat'tır. Passat model araçlar modern bir far sistemine sahip. LED Matrix teknolojisi ile zengin ışık dağıtım yelpazesine sahip. İç tasarımında direksiyon üzeri ekranı sadece hızı göstermek için kullanmayarak tuşlar ile TFT LCD ekranda kişiselleştirme imkanı tanınıyor. Yüksek performans gösterirken yakıt tasarrufu da sağlanmasını istiyorsanız Passat'ın TSI teknolojisine sahip otomobillerini seçmek sizin için çok faydalı bir seçim olacaktır. Kaliteli bir sürüş deneyimini makul bir fiyat ile yaşayabilmeniz Volkswagen Passat ile mümkün.

FORD MONDEO: FİYAT/PERFORMANS

Yolculuk sırasında güvenliği üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Ford markası, Mondeo serisi araçlarda ileri güvenlik sistemini kullanıyor. Bu sistem ile emniyetinizi sağlama almayı hedefleyen marka, gelişmiş tasarım ve akıllı teknolojiler ile sürüş deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı sağlıyor. Ford Mondeo, 8 ileri otomatik şanzımana sahip olarak piyasaya sunuluyor. Ayrıca, Yokuş Kalkış Destek Sistemi ve Otomatik Park Sistemi gibi özellikler ile daha konforlu ve stressiz bir yolculuk deneyimi sunar. Fiyatının barındırdığı özelliklere göre daha uygun olması bu modelin sürücüler tarafından sıkça tercih edilmesine neden oluyor.

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