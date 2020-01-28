Fiyat yüksek geldi, Galaxy Z Flip formülü devreye girdi

Aslına bakılırsa Samsung bunu daha önce de yapabilirdi. Yani Galaxy Fold’u daha önce de tanıtabilirdi. Fakat Güney Koreli şirketin yetkilileri her defasında bu teknoloji için henüz erken olduğunu dile getiriyorlardı. Nitekim Galaxy Fold’un tanıtımı sonrasında yaşananlar, gerçekten de bu teknoloji için henüz erken olabileceğini bizlere ispatladı.
Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlar üzerine 2014 yılında çalışmaya başlamıştı. Güney Koreli şirketin aldığı patentler ise ilk olarak 2015’te ortaya çıktı. Bu süreçten sonra her yıl Samsung’un katlanabilir ekranlı modelini tanıtmasını bekledik.
Nitekim beklenilen an 2019’da geldi çattı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yeni Galaxy S modelleriyle eş zamanlı olarak Galaxy Fold modeli de tanıtılmıştı. Açıldığı zaman neredeyse bir tablet kadar olan Galaxy Fold tablet pazarının da sonunun habercisiydi.
Lakin az önce de belirttiğimiz üzere tanıtım sonrasında telefonun ekran ve menteşe bölümünde bazı sorunlar olduğu anlaşıldı. Samsung satış tarihini erteleyerek bu sorunu tamamen ortadan kaldırdığını duyurdu. Nitekim Galaxy F geçtiğimiz yılın 2. yarısında sorunsuz bir şekilde raflardaki yerini aldı.
Samsung’un Galaxy Fold satışları ise beklenildiği üzere düşük seyretti. Çünkü telefonun fiyatı yaklaşık olarak 2000 dolar civarındaydı. Bu da telefonun geniş kitlelere hitap etmesini zora soktu.
Katlanabilir ekranlı telefonların yaygınlaşmasını isteyen Samsung bu sebepten ötürü B planını devreye soktu. Yani daha ucuz bir katlanabilir ekranlı model.
Bu bağlamda geliştirilen Galaxy Z Flip önümüzdeki ay tanıtılacak. Açıldığı zaman normal bir telefon boyutuna gelecek olan model, katlandığında ise cüzdandan bile daha az yer kaplayacak.
Sızdırılan bilgilere göre telefonun fiyatı 1000 dolar civarında olacak. Böylece Galaxy F’e göre çok daha geniş bir kitleye hitap edecektir.
MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN ESKİ YONGA SETİ
Samsung telefonun maliyetini düşürebilmek adına bazı teknik donanımlardan da feragat etmiş. Örneğin telefonda Snapdragon 865 yerine geçtiğimiz yıl çıkan Snapdragon 855+ kullanılacak. Elbette bu yonga setinin de güç açısından hayli verimli olduğunu söyleyebiliriz.
Galaxy Z Flip’te kısılan özelliklerden birisi de kamera. Normalde Samsung üst segment modellerin 3 hatta 4 kameraya yer veriyor. Hatta geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Fold’ta tam 6 adet kamera mevcuttu.
Galaxy Z modelinde ise çift ana kamera ve tek bir selfie kamerası yer alacak. Telefonun arka yüzünde 12MP’lik iki adet ana kamera bulunacak. Ön yüzde ise ekranın orta kısmında selfie kamerası boy gösterecek.
3300 mAh kapasitesine sahip bir pilden beslenecek olan telefon 15W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.
Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı modelinde de Dynamic AMOLED ekran kullanması bekleniyor.
Galaxy Z katlandığında ön tarafında 1 inçlik bir ekran yer alacak. Böylece bildirimler, saat, şarj süresi ve benzeri detayları bu ufak ekran üzerinden görebileceğiz.
Tüm bu özellikleri göz önüne aldığımızda, Galaxy Z Flip’in beklentileri karşılayan bir yapıda olacağını söyleyebiliriz. İyi bir yonga seti, kaliteli ekran ve tabi ki şık bir tasarım.
Eğer ülkemizde de uygun bir fiyatla satılırsa önemli bir kitleye erişebilir. İlerleyen yıllarda katlanabilir ekranlı modellerin çok daha ucuza satılacağını da şimdiden öngörebiliriz.
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