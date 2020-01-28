Fiyat yüksek geldi, Galaxy Z Flip formülü devreye girdi

Aslına bakılırsa Samsung bunu daha önce de yapabilirdi. Yani Galaxy Fold’u daha önce de tanıtabilirdi. Fakat Güney Koreli şirketin yetkilileri her defasında bu teknoloji için henüz erken olduğunu dile getiriyorlardı. Nitekim Galaxy Fold’un tanıtımı sonrasında yaşananlar, gerçekten de bu teknoloji için henüz erken olabileceğini bizlere ispatladı.

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlar üzerine 2014 yılında çalışmaya başlamıştı. Güney Koreli şirketin aldığı patentler ise ilk olarak 2015’te ortaya çıktı. Bu süreçten sonra her yıl Samsung’un katlanabilir ekranlı modelini tanıtmasını bekledik.

Nitekim beklenilen an 2019’da geldi çattı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yeni Galaxy S modelleriyle eş zamanlı olarak Galaxy Fold modeli de tanıtılmıştı. Açıldığı zaman neredeyse bir tablet kadar olan Galaxy Fold tablet pazarının da sonunun habercisiydi.

Lakin az önce de belirttiğimiz üzere tanıtım sonrasında telefonun ekran ve menteşe bölümünde bazı sorunlar olduğu anlaşıldı. Samsung satış tarihini erteleyerek bu sorunu tamamen ortadan kaldırdığını duyurdu. Nitekim Galaxy F geçtiğimiz yılın 2. yarısında sorunsuz bir şekilde raflardaki yerini aldı.