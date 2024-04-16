iPhone kullanıcıları dikkat! Kripto para cüzdanı Trust Wallet uyardı: Acilen iMessage özelliğini kapatın!

Kripto varlıklar için güvenlik konusu en önemli başlıklardan biri olurken; sık sık siber suçluların da hedefi haline geliyor. Son olarak yeni bir güvenlik zaafiyetinin olduğu ortaya çıktı. Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlikeye karşı uyardı.

TRUST WALLET UYARDI: IMESSAGA UYGULAMASINI KAPATIN

Kripto para dünyasında öne gelen cüzdanlardan biri olan Trust Wallet, X üzerinden yaptığı paylaşımla iPhone telefon kullananlardan iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi.

"YÜKSEK RİSKLİ"

iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirilirken kullanıcılar; sorunu çözecek güncelleme gelene kadar dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıldı.

IMESSAGE NASIL KAPATILIR?

Telefonların "Ayarlar" bölümüne girmeniz ardından da "Mesajlar" bölümüne ulaşmanız gerekmekte. Söz konusu "Mesajlar" bölümüne girdikten sonra ise "iMessage" özelliğinin açık olan tikini kapatmanız yeterli.







