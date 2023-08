Fiyatı 2 bin 649 TL'ye düştü! Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Tefal airfryerda indirim

"Uzun araştırmalar sonucu bu seçimi yaptım ve çok memnun kaldım. Teslimat eksiksiz, kargo hasarsız ve sorunsuz ulaştı. Ürünü kullanalı 6 aydan fazla oldu ve ilk günkü gibi. Cupcakelerden kızartmalara, poğaçalardan et ve her türlü yemeklere kadar her şeyi tam kıvamında sağlıklı bir şekilde pişiriyor. Döküm ve titanyum kaplama olması tercih sebebiydi. Ayrıca özel şefler tarafından hazırlanmış dijital 30 tarif de mevcut. Temizliği çok pratik. Ayrıca satıcının nezaketi için de teşekkür ederim."