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Fiyatı 2 bin 649 TL'ye düştü! Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Tefal airfryerda indirim

10.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta sağlıklı ve pratik yemekler yapmanın yolu yeni nesil yağsız fritözlerden geçiyor. Piyasadaki onlarca model arasından ihtiyacınıza en uygununu arıyor ve alacağınız airfryerın kaliteli, dayanıklı, uzun ömürlü, kullanıcı dostu olmasını istiyorsanız Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Airfryer tam size göre! Kısa süreliğine indirimde olan bu ürüne gelin biraz daha yakından bakalım.

Fiyatı 2 bin 649 TL'ye düştü! Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Tefal airfryerda indirim

Mutfakta geçirilen zamanı azaltan, yağ derdine son veren, az yağ ile çok leziz yemekler pişirmenizi sağlayan yeni nesil yağsız fritözler mutfakların yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Bir kez kullananın vazgeçemediği bu teknoloji harikası cihazlar, hem yemek yapmayı kolaylaştırıyor hem de yemeklerinizi daha sağlıklı ve lezzetli hâle getiriyor. Siz de mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday bir airfryer ile tanışmak isterseniz doğru yerdesiniz. Günün fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirime giren Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classıc Airfryer'a mutlaka bir şans vermelisiniz.

Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classıc Yağsız Fritöz Airfryer

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Piyasadaki en sevilen airfryer modellerinden biri olan Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Air Fryer; 4,2 litre kapasitesi, hava ile kızartma ve ızgara seçeneği ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. İkisi bir arada teknoloji sunan cihaz, aynı zamanda ekstra çıtır teknolojisi ile öne çıkıyor. Çok az yağ ile çıtır çıtır sonuçlar sunan Tefal marka yeni nesil fritöz; ızgara teknolojisi ile yumuşak sulu etler veya sebzelerin hazırlanmasında döküm alüminyum görevini üstleniyor. 80 ile 200 derece arasında yüksek hassasiyetli ısı kontrolü sağlayan ürün, otomatik uyarı ve 60 dakikalık zamanlayıcısı ile yemekleri klasik bir fırından %49 daha hızlı pişiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Malzeme kalitesi ve öne çıkan farklılıklarıyla Tefal yine yapmış. Programlarda yer alan dakikalardan daha az sürede istenilen verimi alabiliyorsunuz. Ayrıca grill özeliği ve döküm ızgarasıyla evde barbekü keyfi yapmaya olanak tanıyor. Memnunum tavsiye ederim. Sevgiler."

  • "Uzun araştırmalar sonucu bu seçimi yaptım ve çok memnun kaldım. Teslimat eksiksiz, kargo hasarsız ve sorunsuz ulaştı. Ürünü kullanalı 6 aydan fazla oldu ve ilk günkü gibi. Cupcakelerden kızartmalara, poğaçalardan et ve her türlü yemeklere kadar her şeyi tam kıvamında sağlıklı bir şekilde pişiriyor. Döküm ve titanyum kaplama olması tercih sebebiydi. Ayrıca özel şefler tarafından hazırlanmış dijital 30 tarif de mevcut. Temizliği çok pratik. Ayrıca satıcının nezaketi için de teşekkür ederim."

  • "Üründen çok memnunum aldığımdan beri elim kolum diyebilirim, çok güzel yemekler yapılıyor."

  • "Patates kızartması efsane. Bütün tavuk kızarttım ve 1 saatte inanılmaz yumuşak, sulu ama dışı bir o kadar da çıtır bir sonuç elde ettim. Donmuş tüm etleri harika pişiriyor. Çok az yağ ekleyerek daha da lezzetli hala getirebilirsiniz. Balık, biftek, pirzola grill fonksiyonunda çok kısa sürede ve çok güzel pişiyor. Karnabahar kızartması bile yaptım, muhteşemdi. TEFAL farkını ortaya koymuş."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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