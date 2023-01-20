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Fiyatı 860 TL'ye düştü! Puma spor ayakkabıda büyük fırsat

20.01.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabılar herkesin dolabını süsleyen, her kombine uyum sağlayarak giy çık rahatlığı yaşatan olmazsa olmaz giyim ürünleri arasında yer alıyor. Birçok model arasında bazı modeller var ki rahatlığıyla kullananları âdeta mest ediyor. Siz de spor giyimde rahatlık arayanlardansanız harika bir öneriyle karşınızdayız! En sevilen spor giyim markalarından Puma'nın Disperse XT modelinde bugüne özel 500 TL'ye yakın indirim mevcut. İşte detaylar!

Fiyatı 860 TL'ye düştü! Puma spor ayakkabıda büyük fırsat

Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Puma, yıllardır birçok kaliteli ayakkabı modeline imza atıyor. Her bütçeye uygun, konforlu ve modern tasarıma sahip ayakkabıları spor giyim tutkunları tarafından da oldukça seviliyor. Siz de hem şık hem konfor odaklı, sportif aktivetelerden günlük kullanıma kadar her ortamda tercih edebileceğiniz bir ayakkabı arıyorsanız Puma'nın şu an indirimde olan modeline bir göz atabilirsiniz. Bizden söylemesi, acele etmenizde fayda var!

Kalitenin konforla buluşması: PUMA Disperse XT 2 Off-Season Low Boot Erkek

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Yüksek kalite ile şık tasarımı bir araya getiren Puma Disperse XT Erkek Spor Ayakkabı, süper hafif modeli sayesinde ayakta ağırlık hissi yaratmıyor. Yumuşak yastıklamaları attığınız her adımda size konforu yaşatıyor. Kauçuk dış taban, dantel kapatma ve konforlu çorap astara sahip model, hem yürüyüşte hem de antrenmanlarda yüksek performans gösteriyor. "Kaliteli bir spor ayakkabım olsun, ayaklarım gün boyu rahat etsin." derseniz bu modele mutlaka bir şans vermelisiniz!

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