Fiyatını asla belli etmeyen 500 TL altı tek taş yüzük önerileri

lk kez Avusturya Arşidükü Maximilian tarafından sevdiği kadına evlilik teklifi etmek amacıyla hediye edilen tektaş, her kadının hayallerini süslüyor. Gösteriş hevesinden mi, yoksa aşkı simgelediği için mi bilinmez ama kadınlar bir gün parmaklarını zarifçe süsleyecek olan bir tektaşın hayalini kuruyor. Son yıllarda "Tektaş olmadan evlilik teklifi mi olur?" ya da "Hayır arkadaş! Ben kendi tektaşımı kendim alırım" gibi fikir ayrılıkları yaşansa da görüyoruz ki, kadınların ortak arzusu hala aynı: Tektaş! Şanslıyız ki, online alışveriş platformları her zevke ve her bütçeye uygun yüzük modellerini barındırıyor. Gelin, bu tektaş modellerini birlikte inceleyelim.

1. Ona tektaş demek haksızlık! İşte karşınızda Bess Silver Süzme Tektaş Pırlanta

Tektaş yüzük dediğimizde genelde aklımıza tek bir model gelse de günümüz modası, birbirine hiç benzemeyen pek çok tasarımın ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bess Silver Süzme Tektaş Yüzük ise yarım tur formu ve özenle tasarlanmış oymalı zemini ile çok özel bir görünüm sunuyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı tanıyan bu benzersiz tasarım, birinci sınıf pırlanta işçiliği ve star kesim taşlarıyla da göz dolduruyor.

2. Büyüleyici bir ışıltı arayanlara: Bess Silver Gümüş Baget Tektaş

Baget tektaşlar son yılların sıkça tercih edilen modelleri arasında yerini alıyor. Dünya starı Beyonce ile başlayan ve her yeri saran baget yüzük modası, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kültürümüzün etkisiyle dönüşmeye başladı. Baget yüzükler artık daha gösterişli ve iddialı modellere dönüşmüş durumda. Bess Silver Gümüş Baget Formlu Tektaş Yüzük de bu gösterişten nasibini alan modellerden. Bu yüzük "Ben buradayım!" demeyi seven güçlü kadınlar için şık bir seçim. Saf gümüşün beyaz altınla harmanlanmasıyla hazırlanan bu tektaş modelini çok seveceğinizi düşünüyoruz.

3. Üç de yetmez beş tane: Crystal Diamond Zirconia Beştaş Yüzük

Aşkın, sadakatin, mutluluğun ve bereketin simgesi olan beştaş yüzükler, her zaman daha iyiyi hak eden kadınlar için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sevgilinize veya eşinize aşkınızı anlatacak kelimeler bulamıyorsanız, Crystal Diamond Zirconia Beştaş Yüzük sizin yerinize anlatır. Sonuçta beştaş demek sonsuzluk demek! Mükemmel bir berraklığa sahip olan bu ürün, ışıklı ve şık kutusuyla da özel günlerde partnerinizi mutlu edecek bir hediye olarak tercih edilebilir.

4. Sultanları kıskandıracak: Bess Silver Mikro Taşlı Montür Tektaş Yüzük

Son derece etkileyici bir tasarıma sahip olan Bess Silver Mikro Taşlı Montür Tektaş Yüzük, her zaman en iyiyi düşleyenleri dahi kıskandıracak bir görünüme sahip. Tasarımıyla kendine hayran bırakan bu model, yıldız kesim yuvarlak tektaşı ve minik pırlantalarıyla gerçekten de sultanlara layık. Eee her kadın bir sultan değil mi sonuçta? Üstelik bu yüzük, kolyesi ve küpesi ile birlikte set halinde satılıyor.

5. Minimalizmden vazgeçemeyenlere: SanGümüş Zirkon Taşlı Gümüş Tektaş

Kimi kadınlar takı seçerken de gösterişli bir model arzular, kimileri ise aksesuar tercihlerinde de minimalizmden vazgeçemez. SanGümüş Zirkon Taşlı Gümüş Tektaş ise "Klasik tasarımın modası kalıcıdır" diyen tüm kadınların gönlünü fethediyor. Her zevke ve her tarza uyum sağlayacak bir model olan bu ürün, hızla değişen tektaş modasına da adeta meydan okuyor. Siz de binlerce model arasında kararsız kaldıysanız, SanGümüş Zirkon Taşlı Gümüş Tektaş Yüzük tam da size göre!

6. "Kalbimi sana verdim" demenin en şık hali: Crystal Diamond Zirconia Kalp Tektaş

Tektaşıyla farkını ortaya koymak isteyenler buraya! Özel kesimiyle beğeni toplayan Crystal Diamond Zirconia Kalp Tektaş, aradığınız bu farklılığı yaratma konusunda size yardımcı olabilir. Bu model her ne kadar diğer tektaş yüzüklere göre daha az tercih edilse de, bu durum onu daha da özel bir hale getiriyor. Ürün, yalnızca evlilik tekliflerinde değil özel günler için seçilebilecek hediye alternatiflerinde de şık bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

7. Sıra dışı: Bess Silver Kare Model Tektaş

Prenses kesimin modern ve çarpıcı bir tasarımla birleştiği Bess Silver Kare Model Tektaş, tüm asaleti ile parmaklarınıza göz kamaştırıcı ve hayranlık uyandırıcı bir güzellik katıyor. 925 ayar saf gümüşün kullanıldığı bu model, özellikle de kendine güvenen güçlü kadınların beğenisini kazanıyor. Yuvarlak kesimin ardından dünyada en beğenilen ikinci kesim formuna sahip olan bu modeli, aksesuarlarında sıra dışı bir stil benimseyen herkesin çok seveceğine eminiz!

8. Zarafetin sembolü: Nas Silver Gümüş Tektaş

"Hayır! Çok daha farklı ve çok daha özel bir model arıyorum" diyorsanız, sizi böyle alalım. Ne de olsa, bu noktada tanıtacağımız tektaş yüzük, klasik bir tasarımın yaratıcılıkla buluştuğu bir model. Nas Silver Gümüş Tektaş, yuvarlak bir kesime sahip olsa da yoğun bir işçilikle işlenmiş kasasıyla kendisini diğer modellerden bir adım daha öne çıkarıyor. Swarovski zirkon taşların kullanıldığı bu ürün, gerçek pırlanta görümü sayesinde bakmaya doyamayacağınız bir güzellik sunuyor.

9. İddialı ama zarif: Gelin Pırlanta Baget Yüzük

Gerçek pırlantanın kullanıldığı Gelin Pırlanta Baget Yüzük, göz alıcı ışıltısı ve zarif tasarımı sayesinde en özel anlarınızı daha da unutulmaz kılıyor. Kesimi itibarıyla zor ve kusurları açığa çıkaran bir model olsa da, marifetli mücevher ustaları tarafından özenle tasarlanan bu ürün, 500 TL altında bulabileceğiniz en şık seçeneklerin de başında geliyor.

10. Altın ve pırlanta: Crystal Diamond Zirconia Yüzük



Eğer siz de "Tektaşım pırlanta berraklığında olsun ancak altının geleneksel görünümünden de izler taşısın." diyenlerdenseniz, Crystal Diamond Zirconia Yüzük modeli, bu isteğinizi tam olarak karşılayacak bir ürün. Hem gelenekselliğin değişmez gücünü hem de modernizmin çarpıcılığını aynı anda yansıtan bu model, adeta iki farklı ve birbirinden değerli maddenin tutku dolu buluşmasını gözler önüne seriyor. Sertifikalı ve ışıklı kutusu ile de fiyatını asla belli etmeyen Crystal Diamond Zirconia Yüzük modeline hiçbir kadın hayır diyemeyecek!

