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Fiyatını asla belli etmeyen 500 TL altı tek taş yüzük önerileri

04.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerindeki neredeyse her toplumda ve kültürde önemli bir yer tutan tektaş yüzükler, kimi zaman aşkın sembolü kimi zaman da kadınların gösterişli ve ihtişamlı stillerinin bir parçası olabiliyor. Ama genellikle cep yakan fiyatlarıyla da biliniyorlar. Peki tasarımıyla kadınların gönlünü kazanacak ve 500 TL altı tektaş yüzük önerilerini beraber incelemeye ne dersiniz?

Fiyatını asla belli etmeyen 500 TL altı tek taş yüzük önerileri

lk kez Avusturya Arşidükü Maximilian tarafından sevdiği kadına evlilik teklifi etmek amacıyla hediye edilen tektaş, her kadının hayallerini süslüyor. Gösteriş hevesinden mi, yoksa aşkı simgelediği için mi bilinmez ama kadınlar bir gün parmaklarını zarifçe süsleyecek olan bir tektaşın hayalini kuruyor. Son yıllarda "Tektaş olmadan evlilik teklifi mi olur?" ya da "Hayır arkadaş! Ben kendi tektaşımı kendim alırım" gibi fikir ayrılıkları yaşansa da görüyoruz ki, kadınların ortak arzusu hala aynı: Tektaş! Şanslıyız ki, online alışveriş platformları her zevke ve her bütçeye uygun yüzük modellerini barındırıyor. Gelin, bu tektaş modellerini birlikte inceleyelim.

1. Ona tektaş demek haksızlık! İşte karşınızda Bess Silver Süzme Tektaş Pırlanta

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Tektaş yüzük dediğimizde genelde aklımıza tek bir model gelse de günümüz modası, birbirine hiç benzemeyen pek çok tasarımın ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bess Silver Süzme Tektaş Yüzük ise yarım tur formu ve özenle tasarlanmış oymalı zemini ile çok özel bir görünüm sunuyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı tanıyan bu benzersiz tasarım, birinci sınıf pırlanta işçiliği ve star kesim taşlarıyla da göz dolduruyor.

Bess Silver'ın Süzme Tektaş Pırlanta modelini çok daha yakından tanımak ve detaylı bir şekilde incelemek için tıklayın!

2. Büyüleyici bir ışıltı arayanlara: Bess Silver Gümüş Baget Tektaş

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Baget tektaşlar son yılların sıkça tercih edilen modelleri arasında yerini alıyor. Dünya starı Beyonce ile başlayan ve her yeri saran baget yüzük modası, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kültürümüzün etkisiyle dönüşmeye başladı. Baget yüzükler artık daha gösterişli ve iddialı modellere dönüşmüş durumda. Bess Silver Gümüş Baget Formlu Tektaş Yüzük de bu gösterişten nasibini alan modellerden. Bu yüzük "Ben buradayım!" demeyi seven güçlü kadınlar için şık bir seçim. Saf gümüşün beyaz altınla harmanlanmasıyla hazırlanan bu tektaş modelini çok seveceğinizi düşünüyoruz.

Ürünü daha detaylı incelemek için tıklayın!

3. Üç de yetmez beş tane: Crystal Diamond Zirconia Beştaş Yüzük

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Aşkın, sadakatin, mutluluğun ve bereketin simgesi olan beştaş yüzükler, her zaman daha iyiyi hak eden kadınlar için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sevgilinize veya eşinize aşkınızı anlatacak kelimeler bulamıyorsanız, Crystal Diamond Zirconia Beştaş Yüzük sizin yerinize anlatır. Sonuçta beştaş demek sonsuzluk demek! Mükemmel bir berraklığa sahip olan bu ürün, ışıklı ve şık kutusuyla da özel günlerde partnerinizi mutlu edecek bir hediye olarak tercih edilebilir.

Ürünü çok daha detaylı bir şekilde incelemek ve sipariş etmek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak!

4. Sultanları kıskandıracak: Bess Silver Mikro Taşlı Montür Tektaş Yüzük

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Son derece etkileyici bir tasarıma sahip olan Bess Silver Mikro Taşlı Montür Tektaş Yüzük, her zaman en iyiyi düşleyenleri dahi kıskandıracak bir görünüme sahip. Tasarımıyla kendine hayran bırakan bu model, yıldız kesim yuvarlak tektaşı ve minik pırlantalarıyla gerçekten de sultanlara layık. Eee her kadın bir sultan değil mi sonuçta? Üstelik bu yüzük, kolyesi ve küpesi ile birlikte set halinde satılıyor.

Birinci sınıf materyallerin titiz bir işçilikle buluştuğu Bess Silver Mikro Taşlı Montür Tektaş Yüzük modelinin tüm özelliklerini incelemek için tık tık!

5. Minimalizmden vazgeçemeyenlere: SanGümüş Zirkon Taşlı Gümüş Tektaş

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Kimi kadınlar takı seçerken de gösterişli bir model arzular, kimileri ise aksesuar tercihlerinde de minimalizmden vazgeçemez. SanGümüş Zirkon Taşlı Gümüş Tektaş ise "Klasik tasarımın modası kalıcıdır" diyen tüm kadınların gönlünü fethediyor. Her zevke ve her tarza uyum sağlayacak bir model olan bu ürün, hızla değişen tektaş modasına da adeta meydan okuyor. Siz de binlerce model arasında kararsız kaldıysanız, SanGümüş Zirkon Taşlı Gümüş Tektaş Yüzük tam da size göre!

Eee, öyleyse buyurun bu güzeller güzeli ürünü en ince ayrıntısına kadar incelemeye!

6. "Kalbimi sana verdim" demenin en şık hali: Crystal Diamond Zirconia Kalp Tektaş

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Tektaşıyla farkını ortaya koymak isteyenler buraya! Özel kesimiyle beğeni toplayan Crystal Diamond Zirconia Kalp Tektaş, aradığınız bu farklılığı yaratma konusunda size yardımcı olabilir. Bu model her ne kadar diğer tektaş yüzüklere göre daha az tercih edilse de, bu durum onu daha da özel bir hale getiriyor. Ürün, yalnızca evlilik tekliflerinde değil özel günler için seçilebilecek hediye alternatiflerinde de şık bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Siz de aşkınızı sizin yerinize anlatacak bir hediye arayışındaysanız, bu zarif ürünü buraya tıklayarak incelemeye başlayabilirsiniz.

7. Sıra dışı: Bess Silver Kare Model Tektaş

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Prenses kesimin modern ve çarpıcı bir tasarımla birleştiği Bess Silver Kare Model Tektaş, tüm asaleti ile parmaklarınıza göz kamaştırıcı ve hayranlık uyandırıcı bir güzellik katıyor. 925 ayar saf gümüşün kullanıldığı bu model, özellikle de kendine güvenen güçlü kadınların beğenisini kazanıyor. Yuvarlak kesimin ardından dünyada en beğenilen ikinci kesim formuna sahip olan bu modeli, aksesuarlarında sıra dışı bir stil benimseyen herkesin çok seveceğine eminiz!

Bess Silver Kare Model Tektaş Yüzük hoşunuza gittiyse satın almak için tek yapmanız gereken şey buraya tıklamak!

8. Zarafetin sembolü: Nas Silver Gümüş Tektaş

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"Hayır! Çok daha farklı ve çok daha özel bir model arıyorum" diyorsanız, sizi böyle alalım. Ne de olsa, bu noktada tanıtacağımız tektaş yüzük, klasik bir tasarımın yaratıcılıkla buluştuğu bir model. Nas Silver Gümüş Tektaş, yuvarlak bir kesime sahip olsa da yoğun bir işçilikle işlenmiş kasasıyla kendisini diğer modellerden bir adım daha öne çıkarıyor. Swarovski zirkon taşların kullanıldığı bu ürün, gerçek pırlanta görümü sayesinde bakmaya doyamayacağınız bir güzellik sunuyor.

"Hayallerimi süsleyen model meğer Nas Silver'ın gümüş tektaş modeliymiş!" diyorsanız, lütfen buyurun.

9. İddialı ama zarif: Gelin Pırlanta Baget Yüzük

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Gerçek pırlantanın kullanıldığı Gelin Pırlanta Baget Yüzük, göz alıcı ışıltısı ve zarif tasarımı sayesinde en özel anlarınızı daha da unutulmaz kılıyor. Kesimi itibarıyla zor ve kusurları açığa çıkaran bir model olsa da, marifetli mücevher ustaları tarafından özenle tasarlanan bu ürün, 500 TL altında bulabileceğiniz en şık seçeneklerin de başında geliyor.

Elegant tarzından ödün vermek istemeyen her kadının kalbini çalacak ve stilinin ayrılmaz bir parçası olacak Gelin Pırlanta Baget Yüzük modeli ile tanışmak için veya satın almak için buraya tıklamanız yeterli!

10. Altın ve pırlanta: Crystal Diamond Zirconia Yüzük

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Eğer siz de "Tektaşım pırlanta berraklığında olsun ancak altının geleneksel görünümünden de izler taşısın." diyenlerdenseniz, Crystal Diamond Zirconia Yüzük modeli, bu isteğinizi tam olarak karşılayacak bir ürün. Hem gelenekselliğin değişmez gücünü hem de modernizmin çarpıcılığını aynı anda yansıtan bu model, adeta iki farklı ve birbirinden değerli maddenin tutku dolu buluşmasını gözler önüne seriyor. Sertifikalı ve ışıklı kutusu ile de fiyatını asla belli etmeyen Crystal Diamond Zirconia Yüzük modeline hiçbir kadın hayır diyemeyecek!

Eee o halde, buyurun bu muhteşem ürünü incelemeye!

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