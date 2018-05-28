Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Anna Nyström ve annesi
Anna, İsveç'te yaşayan popüler bir blogcu. 26 yaşında ve kişisel fitness koçu olarak çalışıyor. Annesi ise 40'lı yaşlarında ama birlikte olduklarında 2 kız kardeşe benziyorlar.
Amber Le Bon ve annesi Yasmin
Amber, 29 yaşında ve İngiltere'de modellik yapıyor. Annesi Yasmin Le Bon'da kızı gibi tanınan ünlü bir model. Ancak anne Yasmin 54 yaşında.
Anna Dinoto ve annesi Maya Ilana
Bu resimde, Anna 14 yaşında ve ablası gibi görünen annesi 30 yaşın üzerindedir.
Sonya ve Vera Brezhneva
Sonya, popüler Rus şarkıcı ve aktris Vera Brezhneva'nın kızıdır. Sonya 17 yaşında, annesi ise 36 yaşında. Ancak fotoğraflarda 2 en iyi arkadaş gibi görünüyorlar.
Ava Phillippe ve annesi Reese Witherspoon
Ava, bir Hollywood yıldızı olan Reese Witherspoon'un (42 yaşında) Ryan Phillippe ile ilk evliliğinden 18 yaşındaki kızı.
*Shaniece Hairston ve annesi Evelyn Lozada
Blogger, model ve reality şov yıldızı olan Shaniece 24 yaşında. TV yıldızı annesi Evelyn ise 42 yaşında.
Rumer Willis ve annesi Demi Moore
Rumer 29 yaşında, Amerikalı bir oyuncu, ama Rumer daha çok, ailesiyle ünlüdür. Babası büyük Bruce Willis ve annesi bu yıl 56. yaşına girecek olan Demi Moore'dur.
Polina Maximova ve annesi Svetlana Maximova
28 yaşında olan Polina, zaten Rus sineması ve tiyatrosunun popüler bir yıldızı. Vladimir Maximov ve Svetlana Maximova'nın çocuğu olan Polina'nın annesi Svetlana Maximova 53 yaşında ama aynı yaşta gibi görünüyorlar.
Navya Naveli Nanda ve annesi Shweta Bachchan Nanda
Navya ve Shweta ünlü Hintli bir aileden geliyor. 21 yaşında olan Navya Bollywood yıldızı, annesi Shweta ise 44 yaşında başarılı bir gazeteci.
Imani Evans ve annesi Susan
Imani 26 yaşında ve yakında 50 yaşında olacak olan annesi Susan ile birlikte İngiliz televizyonunda çalışıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum