Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Blogger, model ve reality şov yıldızı olan Shaniece 24 yaşında. TV yıldızı annesi Evelyn ise 42 yaşında.

Ava, bir Hollywood yıldızı olan Reese Witherspoon'un (42 yaşında) Ryan Phillippe ile ilk evliliğinden 18 yaşındaki kızı.

Sonya, popüler Rus şarkıcı ve aktris Vera Brezhneva'nın kızıdır. Sonya 17 yaşında, annesi ise 36 yaşında. Ancak fotoğraflarda 2 en iyi arkadaş gibi görünüyorlar.

Bu resimde, Anna 14 yaşında ve ablası gibi görünen annesi 30 yaşın üzerindedir.

Amber, 29 yaşında ve İngiltere'de modellik yapıyor. Annesi Yasmin Le Bon'da kızı gibi tanınan ünlü bir model. Ancak anne Yasmin 54 yaşında.

Anna, İsveç'te yaşayan popüler bir blogcu. 26 yaşında ve kişisel fitness koçu olarak çalışıyor. Annesi ise 40'lı yaşlarında ama birlikte olduklarında 2 kız kardeşe benziyorlar.

Rumer 29 yaşında, Amerikalı bir oyuncu, ama Rumer daha çok, ailesiyle ünlüdür. Babası büyük Bruce Willis ve annesi bu yıl 56. yaşına girecek olan Demi Moore'dur.

Polina Maximova ve annesi Svetlana Maximova

28 yaşında olan Polina, zaten Rus sineması ve tiyatrosunun popüler bir yıldızı. Vladimir Maximov ve Svetlana Maximova'nın çocuğu olan Polina'nın annesi Svetlana Maximova 53 yaşında ama aynı yaşta gibi görünüyorlar.

Navya Naveli Nanda ve annesi Shweta Bachchan Nanda

Navya ve Shweta ünlü Hintli bir aileden geliyor. 21 yaşında olan Navya Bollywood yıldızı, annesi Shweta ise 44 yaşında başarılı bir gazeteci.

Imani Evans ve annesi Susan

Imani 26 yaşında ve yakında 50 yaşında olacak olan annesi Susan ile birlikte İngiliz televizyonunda çalışıyor.