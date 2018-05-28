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Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

Çocuğumuz olduğunda onlara kendimizden daha fazla önem vermeye başlıyoruz. Saçlarımızın beyazladığını, kırışıklıkların ortaya çıktığını ve kilo aldığımızı fark etmiyoruz bile. Ancak bazı anneler bunu nasıl başarıyorlar bilmiyoruz ama, sinir bozucu bir şekilde çocuklarından bile genç görünmeyi biliyorlar. Modern çağın ‘genç görünümlü’ annelerini kızlarından ayırt etmek artık neredeyse imkânsız… İşte bu duruma birkaç örnek...

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Anna Nyström ve annesi

1

Anna, İsveç'te yaşayan popüler bir blogcu. 26 yaşında ve kişisel fitness koçu olarak çalışıyor. Annesi ise 40'lı yaşlarında ama birlikte olduklarında 2 kız kardeşe benziyorlar.

Amber Le Bon ve annesi Yasmin

2

Amber, 29 yaşında ve İngiltere'de modellik yapıyor. Annesi Yasmin Le Bon'da kızı gibi tanınan ünlü bir model. Ancak anne Yasmin 54 yaşında.

Anna Dinoto ve annesi Maya Ilana

3

Bu resimde, Anna 14 yaşında ve ablası gibi görünen annesi 30 yaşın üzerindedir.

Sonya ve Vera Brezhneva

4

Sonya, popüler Rus şarkıcı ve aktris Vera Brezhneva'nın kızıdır. Sonya 17 yaşında, annesi ise 36 yaşında. Ancak fotoğraflarda 2 en iyi arkadaş gibi görünüyorlar.

Ava Phillippe ve annesi Reese Witherspoon

5

Ava, bir Hollywood yıldızı olan Reese Witherspoon'un (42 yaşında) Ryan Phillippe ile ilk evliliğinden 18 yaşındaki kızı.

*Shaniece Hairston ve annesi Evelyn Lozada

7

Blogger, model ve reality şov yıldızı olan Shaniece 24 yaşında. TV yıldızı annesi Evelyn ise 42 yaşında.

Rumer Willis ve annesi Demi Moore

9

Rumer 29 yaşında, Amerikalı bir oyuncu, ama Rumer daha çok, ailesiyle ünlüdür. Babası büyük Bruce Willis ve annesi bu yıl 56. yaşına girecek olan Demi Moore'dur.

Polina Maximova ve annesi Svetlana Maximova

10

28 yaşında olan Polina, zaten Rus sineması ve tiyatrosunun popüler bir yıldızı. Vladimir Maximov ve Svetlana Maximova'nın çocuğu olan Polina'nın annesi Svetlana Maximova 53 yaşında ama aynı yaşta gibi görünüyorlar.

Navya Naveli Nanda ve annesi Shweta Bachchan Nanda

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Navya ve Shweta ünlü Hintli bir aileden geliyor. 21 yaşında olan Navya Bollywood yıldızı, annesi Shweta ise 44 yaşında başarılı bir gazeteci.

Imani Evans ve annesi Susan

12

Imani 26 yaşında ve yakında 50 yaşında olacak olan annesi Susan ile birlikte İngiliz televizyonunda çalışıyor.

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genç anneler ve kızları Anna Nyström Amber Le Bon Anna Dinoto

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