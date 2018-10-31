\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n '2 askerlerin donarak \u015fehit olmas\u0131' ile ilgili ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6revlendirilen 2 m\u00fclkiye ba\u015fm\u00fcfetti\u015fi Tunceli'ye gelerek \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131.PARTNERYeni damad\u0131 \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyup, a\u011faca ba\u011flad\u0131lar!Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u00c7etinkaya sorular\u0131 yan\u0131tlad\u0131: (1)Antalya'da d\u00fc\u015fen u\u00e7a\u011f\u0131n pilotlar\u0131n\u0131n cenazeleri al\u0131nd\u0131
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