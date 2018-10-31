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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın '2 askerlerin donarak şehit olması' ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 mülkiye başmüfettişi Tunceli'ye gelerek çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın '2 askerlerin donarak şehit olması' ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 mülkiye başmüfettişi Tunceli'ye gelerek çalışmalarına başladı.

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