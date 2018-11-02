DHA: Ümraniye'nin Aşağı Dudullu Mahallesi'nde metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

